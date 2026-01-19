יום שני, 19.01.2026 שעה 23:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
2818-3015מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1023-915מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

טרקו לא ימשיך בנורדיה י-ם: "לא יכתיבו לי"

נועלת טבלת ליגה א' איבדה את המאמן, שהוכיח את עצמו בקריית מלאכי ושמשון תל אביב. מקורביו טוענים כי ההנהלה לא נותנת לעבוד בצורה נקייה ומקצועי

|
ראובן טרקו. יחפש האתגר הבא מבחינתו (יונתן גינזבורג)
ראובן טרקו. יחפש האתגר הבא מבחינתו (יונתן גינזבורג)

ראובן טרקו, מי ששימש כעוזרו של חי אבייב בשמשון תל אביב וניהל את המשחק האחרון של הקבוצה, בו היא ניצחה, החליט לעזוב את בית"ר נורדיה ירושלים, שנפרדה בדצמבר מזוהר קמינסקי, איתו החלה העונה. הסיבה? בקשות בעקיפין על שחקנים כאלו ואחרים שיקבלו דקות משחק.

טרקו הוכיח את עצמו כבר בעירוני קריית מלאכי, שהעדיפה מאמן מנוסה יותר וכך גם בבית”ר שמשון תל אביב. מאמן בעל יושרה, מקצועיות ואיכות שרק מחפש לפרוץ במקום שייתן לו הכלים הנכונים, בלי להפריע מהצד. ״לא יכתיבו לי״, ציין בפני מקורביו, נוכח מה שקורה בתוך בית״ר נורדיה.

דרכו של ראובן טרקו החלה בהפועל מבשרת ציון אבו גוש, קבוצת דו קיום, שהוקמה, בין היתר, בידי ד״ר אלון ליאל, אביה של אשת החדשות, דפנה ליאל. בהמשך, קיבל לידיו את מ.כ ירושלים ומכבי בני אבו גוש. במרבית השנים עבד במחלקות הנוער וכעוזר מאמן בבוגרים, יחד עם חי אבייב (בשמשון ובמלאכי).

אורי כהן (יונתן גינזבורג)אורי כהן (יונתן גינזבורג)

בתוך כך, שמו של אורי כהן עלה כאחד מהשמות שצפויים להחליפו על הקווים בקבוצה שנמצאת, כאמור, במקום האחרון בטבלת ליגה א׳ דרום. כהן שימש כעוזרו של סתיו אלימלך באדומים אשדוד ובמכבי יבנה ואף אימן במחלקת הנוער של האדומים. ״נבדוק בבוקר ונחליט״, ציין מנהל הקבוצה, דובי גולדברג, בפני ONE.

גולדברג לא התייחס ספציפית לכך שמכתיבים למאמנו זה מכבר, וציין על טרקו: “הוא מאמן ענק, מתאים לליגת על. בחור טוב. אני אישית ביקשתי ממנו שימשיך. בחור טוב, אני ממש אוהב אותו”.

