"רק רוצה להחזיר את הפועל ת"א לימים הגדולים"

דווקא אחרי המפלה הכואבת בדרבי עם ההדחה מול מכבי בתום דו-קרב פנדלים, עם שער ניצחון בדקה ה-98 הפועל תל אביב התאוששה הערב (שני) בענק אחרי 1:2 דרמטי ויקר על הפועל באר שבע, שמצדה איבדה את המקום הראשון לבית”ר ירושלים.

אליניב ברדה סיפר: “שמח מאוד שזה הסתיים בניצחון אחרי האכזבה הגדולה שהייתה לנו בגביע המדינה מול מכבי. באר שבע מקום מאוד יקר לליבי אבל אני כרגע במקום שמפרנס אותי וכל מה שמעניין אותי זה רק להחזיר את הפועל תל אביב לימים הגדולים. הקבוצה הזו עושה דרך, יהיו גם רגעים קשים, נצטרך לעבור אותם ביחד, אחד כבר עברנו והתאוששנו ממנו. ידעתי שיהיה לטוריאל קשה, עשיתי את החילוף אבל לא הספקנו לאושש אותו למאה אחוז. אני כרגע לא יודע אם הוא ישחק בדרבי או פיבן, אבל נתאושש ונתרכז במשחק הבא״.

לירן רוטמן אמר: “זה היופי בכדורגל, לפני 4 ימים היה לי רגע מאוד כואב, אבל קיבלתי תמיכה מהמועדון והקהל. מעריך את הכל, זכות להיות פה. הרגשתי שאני חייב לאוהדים, התפרץ אצלי הכל ואני מאוד שמח. רוצה מאוד להחזיר בדרבי הקרוב, מקווה שאעשה את זה. האמנו שאפשר לנצח, אליניב גם אמר לי שהוא רוצה לנצח. זה מה שאנחנו אוהבים בסוף בכדורגל״.