עימות בין אוהדי הפועל חיפה לשוער ניב אנטמן

בפעם השנייה בשבוע האחרון, נרשם עימות בסיום המשחק בין קהל אוהדים לקבוצה, כשהפעם האירוע התרחש בסיום המשחק בין עירוני קריית שמונה להפועל חיפה, שנגמר ב-1:3 לזכות החבורה של שי ברדה.

הפעם מדובר באוהדי הפועל חיפה, שזעמו על השחקנים בסיום ההפסד לעירוני קריית שמונה, כאשר בסיום, נראה השוער ניב אנטמן שנכנס כמחליף על חשבון בנג’מין מצ’יני שנפצע, זועם ומתווכח עם הקהל.

שוער הפועל חיפה הוזז מהמקום על ידי אנשי הצוות של הפועל חיפה, כאשר לאחר מספר דקות, כוחות האבטחה הרחיקו את האוהדים מהשחקנים. כזכור, אנטמן פתח את העונה בין הקורות כמחליפו של יואב גראפי שעזב למכבי תל אביב, אך איבד את מקומו למצ’יני.