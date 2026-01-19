יום שני, 19.01.2026 שעה 22:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

עימות בין אוהדי הפועל חיפה לשוער ניב אנטמן

בסיום המשחק נגד קריית שמונה, בסיומו האדומים מהכרמל הפסידו 3:1, השוער שנכנס כמחליף במקום מצ'יני הפצוע התווכח עם הקהל. כוחות האבטחה התערבו

|
ניב אנטמן (שחר גרוס)
ניב אנטמן (שחר גרוס)

בפעם השנייה בשבוע האחרון, נרשם עימות בסיום המשחק בין קהל אוהדים לקבוצה, כשהפעם האירוע התרחש בסיום המשחק בין עירוני קריית שמונה להפועל חיפה, שנגמר ב-1:3 לזכות החבורה של שי ברדה.

הפעם מדובר באוהדי הפועל חיפה, שזעמו על השחקנים בסיום ההפסד לעירוני קריית שמונה, כאשר בסיום, נראה השוער ניב אנטמן שנכנס כמחליף על חשבון בנג’מין מצ’יני שנפצע, זועם ומתווכח עם הקהל.

שוער הפועל חיפה הוזז מהמקום על ידי אנשי הצוות של הפועל חיפה, כאשר לאחר מספר דקות, כוחות האבטחה הרחיקו את האוהדים מהשחקנים. כזכור, אנטמן פתח את העונה בין הקורות כמחליפו של יואב גראפי שעזב למכבי תל אביב, אך איבד את מקומו למצ’יני.

