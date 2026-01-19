יום שני, 19.01.2026 שעה 22:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חיים שאבו יהיה עוזרו של רוני לוי במכבי נתניה

מאמן היהלומים החדש, שכבר הספיק להפסיד 2:1 לסכנין, מצא את עוזרו וזה יהיה מי שהיה לצידו בבית"ר ירושלים ומי שעבר היה המנהל המקצועי של רמת השרון

|
חיים שאבו (חגי מיכאלי)
חיים שאבו (חגי מיכאלי)

רוני לוי ערך את הבכורה שלו על הקווים במכבי נתניה במחזור האחרון בליגת העל והקבוצה שלו הפסידה בעקבות שער בדקה ה-84 2:1 לבני סכנין. הפנים כבר קדימה למפגש הבא, שיהיה נגד מכבי חיפה בדמות באחד ההתמודדויות הקשות ביותר שיש לליגה להציע.

בינתיים, לוי מצא את עוזר המאמן שלו שיהיה יד ימינו בתפקיד החדש כמאמן הראשי של מכבי נתניה, כאשר ל-ONE לראשונה נודע שמי שזה יהיה הוא חיים שאבו. שאבו היה בעבר עוזרו של רוני לוי כשהשניים עבדו בבית”ר ירושלים, ובנוסף הוא עבד כמנהל מקצועי ברמת השרון מליגה א’ דרום.

שאבו מחליף את אוהד קדוסי, שהיה עוזרו של יוסי אבוקסיס וגם של מרקו בלבול. אחרי הפרסום ב-ONE, בנתניה אישרו את הידיעה והודיעו באופן רשמי על כך שחיים שאבו מונה לעוזר המאמן של רוני לוי. שאבו אמר: “אני שמח לחזור ולעבוד עם רוני לוי, בטח במועדון גדול כמו מכבי נתניה ואני בטוח שביחד נצעיד את הקבוצה קדימה, בשם השם נעשה ונצליח”.

רוני לוי (עמרי שטיין)רוני לוי (עמרי שטיין)

מכבי נתניה נמצאת במה שאפשר לקרוא לו משבר, כאשר הקבוצה לא ניצחה בחמשת המשחקים האחרונים שלה, כולל ההפסד האחרון לסכנין ובאמצע הייתה גם הדחה לא נעימה למכבי יפו בשמינית גמר גביע המדינה. היהלומים במקום השמיני בטבלה, שתי נקודות מהפועל פ”ת שבמקום שמוביל לפלייאוף העליון.

