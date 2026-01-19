חיים שאבו יהיה עוזרו של רוני לוי במכבי נתניה

רוני לוי ערך את הבכורה שלו על הקווים במכבי נתניה במחזור האחרון בליגת העל והקבוצה שלו הפסידה בעקבות שער בדקה ה-84 2:1 לבני סכנין. הפנים כבר קדימה למפגש הבא, שיהיה נגד מכבי חיפה בדמות באחד ההתמודדויות הקשות ביותר שיש לליגה להציע.

בינתיים, לוי מצא את עוזר המאמן שלו שיהיה יד ימינו בתפקיד החדש כמאמן הראשי של מכבי נתניה, כאשר ל-ONE לראשונה נודע שמי שזה יהיה הוא חיים שאבו. שאבו היה בעבר עוזרו של רוני לוי כשהשניים עבדו בבית”ר ירושלים, ובנוסף הוא עבד כמנהל מקצועי ברמת השרון מליגה א’ דרום.

שאבו מחליף את אוהד קדוסי, שהיה עוזרו של יוסי אבוקסיס וגם של מרקו בלבול. אחרי הפרסום ב-ONE, בנתניה אישרו את הידיעה והודיעו באופן רשמי על כך שחיים שאבו מונה לעוזר המאמן של רוני לוי. שאבו אמר: “אני שמח לחזור ולעבוד עם רוני לוי, בטח במועדון גדול כמו מכבי נתניה ואני בטוח שביחד נצעיד את הקבוצה קדימה, בשם השם נעשה ונצליח”.

רוני לוי (עמרי שטיין)

מכבי נתניה נמצאת במה שאפשר לקרוא לו משבר, כאשר הקבוצה לא ניצחה בחמשת המשחקים האחרונים שלה, כולל ההפסד האחרון לסכנין ובאמצע הייתה גם הדחה לא נעימה למכבי יפו בשמינית גמר גביע המדינה. היהלומים במקום השמיני בטבלה, שתי נקודות מהפועל פ”ת שבמקום שמוביל לפלייאוף העליון.