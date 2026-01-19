שבוע לדרבי: טוריאל נפצע והוחלף נגד באר שבע

העונה מתקדמת בקצב גבוה והעומס על השחקנים הולך וגובר, ולצערם וגם לצערנו פציעות קורות יותר ויותר. במשחק של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב למשל היו לא מעט חילופים תוך כדי בגלל זה, וגם הערב (שני) במשחק בין הפועל ת”א להפועל באר שבע זה קרה.

זה התחיל בצד של הדרומיים כאשר הלדר לופס הרגיש את שריר התאומים ומיד סימן לספסל שהוא לא יכול להמשיך. אכן עברו כמה רגעים ושלט החילופים הונף, כאשר המגן הפורטוגולי פינה את מקומו כבר בדקה ה-21 ואופיר דוידזאדה נכנס במקומו.

לאחר מכן זה הגיע לצד השני, כאשר אצל אליניב ברדה סתיו טוריאל ביקש את אותו הדבר מהספסל שלו וירד מוקדם, כבר בדקה ה-38. נזכיר שמבחינת הפועל תל אביב, לקבצה יש דרבי במחזור הבא בליגת העל, ואם טוריאל לא יוכל לשחק זו מכה ענקית לאדומים.