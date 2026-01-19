אבוקה אחת נזרקה לדשא מהיציע של אוהדי ב"ש

כבר חווינו העונה משחק אחד שלא שוחק בעקבות זריקת פירוטכניקה אל כר הדשא, והיום (שני) קרה רגע דומה, אבל בסופו של דבר שריקת הפתיחה כן הגיעה, רק עם עיכוב. מהיציע של אוהדי הפועל ב”ש נזרקה אבוקה אחת אל הדשא, מה שגרם לפתיחת המפגש נגד הפועל ת”א בבלומפילד להתעכב בכמעט חמש דקות.

נזכיר, הדרבי של תל אביב באצטדיון הזה, במשחק של הפועל ת”א, כבר פוצץ העונה בגלל אירוע מהסוג הזה, אבל הפעם הדבר קרה מהיציע של האורחת, מהיציע של סגנית אלופת המדינה. בכל מקרה, בסופו של דבר אחרי שהמשטרה לא אישרה להתחיל, אביעד שילוח קיבל את ברכת הדרך ושרק.

הפועל באר שבע צפויה לעמוד לדין בעקבות האירוע הזה, וככל הנראה גם להיענש. יש לציין שלהבדיל מהדרבי של תל אביב, רק אבוקה אחת נזרקה אל כר הדשא, כשאז מהיציעים של הפועל ת”א נזרקה כמות גדולה יותר באופן משמעותי.

בנוסף, המשטרה הודיעה: “בלשי מרחב איילון ושוטרי יס"מ תל אביב ,הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד במסגרת ההיערכות למשחק כדורגל ,אבוקות ואמצעים פירוטכניים בתוך האוטובוס של אוהדי אחת הקבוצות. בנוסף, נעצר חשוד,קטין בן 17, שבחיפוש בכליו נמצאו מספר אבוקות”. מדובר באוטובוס של אוהדי הפועל ב”ש.