ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אבוקה אחת נזרקה לדשא מהיציע של אוהדי ב"ש

רגע לפני ששילוח היה אמור לשרוק, ביציע של הקהל הדרומי הודלקו רימוני עשן ואבוקות, ואחת נזרקה לדשא. לפני ההתמודדות, קטין נעצר על ידי המשטרה

|
האבוקה על הדשא (רדאד ג'בארה)
האבוקה על הדשא (רדאד ג'בארה)

כבר חווינו העונה משחק אחד שלא שוחק בעקבות זריקת פירוטכניקה אל כר הדשא, והיום (שני) קרה רגע דומה, אבל בסופו של דבר שריקת הפתיחה כן הגיעה, רק עם עיכוב. מהיציע של אוהדי הפועל ב”ש נזרקה אבוקה אחת אל הדשא, מה שגרם לפתיחת המפגש נגד הפועל ת”א בבלומפילד להתעכב בכמעט חמש דקות.

נזכיר, הדרבי של תל אביב באצטדיון הזה, במשחק של הפועל ת”א, כבר פוצץ העונה בגלל אירוע מהסוג הזה, אבל הפעם הדבר קרה מהיציע של האורחת, מהיציע של סגנית אלופת המדינה. בכל מקרה, בסופו של דבר אחרי שהמשטרה לא אישרה להתחיל, אביעד שילוח קיבל את ברכת הדרך ושרק.

הפועל באר שבע צפויה לעמוד לדין בעקבות האירוע הזה, וככל הנראה גם להיענש. יש לציין שלהבדיל מהדרבי של תל אביב, רק אבוקה אחת נזרקה אל כר הדשא, כשאז מהיציעים של הפועל ת”א נזרקה כמות גדולה יותר באופן משמעותי.

בנוסף, המשטרה הודיעה: “בלשי מרחב איילון ושוטרי יס"מ תל אביב ,הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד במסגרת ההיערכות למשחק כדורגל ,אבוקות ואמצעים פירוטכניים בתוך האוטובוס של אוהדי אחת הקבוצות. בנוסף, נעצר חשוד,קטין בן 17, שבחיפוש בכליו נמצאו מספר אבוקות”. מדובר באוטובוס של אוהדי הפועל ב”ש.

