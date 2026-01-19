יום שני, 19.01.2026 שעה 18:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

טוריאל בהרכב הפועל ת"א, גנאח ואחמד אצל ב"ש

ברדה יפגוש את קוז'וק למשחק גדול ב-20:00 בבלומפילד: קוקו, פיבן וקורין ב-11 של המארחת, דיופ ובלוריאן יפתחו אצל הדרומיים מנגד. כל השאר בפנים

|
אנדריאן קרייב מוקף (רדאד ג'בארה)
אנדריאן קרייב מוקף (רדאד ג'בארה)

מפגש גדול בבלומפילד היום (שני, 20:00), כשהפועל תל אביב תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל. החבורה של אליניב ברדה תגיע אחרי ההדחה הכואבת והדרמטית מגביע המדינה לאור ההפסד בפנדלים בדרבי למכבי תל אביב. האורחת מצידה יודעת ששלוש נקודות הן קריטיות כשבית”ר ירושלים פתחה פער ועלתה לפסגה טרם שריקת הפתיחה באצטדיון היפואי.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, שחר פיבן, צ’יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, רוי קורין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, זאהי אחמד, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

האדומים מתל אביב ספגו מכה לא פשוטה נגד היריבה העירונית בגביע, וכבר הם מקבלים יריבה חזקה נוספת וצריכים להתעשת. במחזור שעבר בליגה, ברדה וחניכיו סיימו ב-3:3 משוגע עם הפועל חיפה בסמי עופר, אבל החזרה למגרש הביתי שהוא מבצרם העונה אמורה להעניק להם הרבה ביטחון.

ה-0:0 מול מכבי חיפה במחזור הקודם קצת עצר את רן קוז’וק ושחקניו, שחזרו לנצח מהר עם 1:2 על הפועל ירושלים בדרך לשלב הבא בגביע. מאז המפלה מול עירוני טבריה לפני חודש, הקבוצה מבירת הנגב לא נכנעה, כשעכשיו הלחץ עבר אליה לאחר שבית”ר כאמור תפסה את המקום הראשון לפני המשחק של הדרומיים שינסו להשתוות שוב לירושלמים.

רן קוזרן קוז'וק (עמרי שטיין)

הקבוצות נפגשו לראשונה העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז בחודש אוגוסט הפועל ת”א ניצחה 0:2. בסיבוב הראשון של 2025/26, הפועל ב”ש השיגה 1:2 בטרנר משערים של אופיר דוידזאדה ודן ביטון (פנדל), כשסתיו טוריאל רק השווה זמנית.

