כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

"ננקוט בצעדים משפטיים, השפיע על הביצועים"

ההתאחדות המרוקאית בתגובה רשמית וראשונה: "נפעל מול ההתאחדות לכדורגל האפריקאית וגם מול פיפ"א בנוגע לפרישה של סנגל, הפנדל היה נכון לפי המומחים"

|
אשרף חכימי מנחם את ברהים דיאז (IMAGO)
אשרף חכימי מנחם את ברהים דיאז (IMAGO)

יממה לאחר ההפסד הדרמטי לסנגל בגמר אליפות אפריקה, ההתאחדות המלכותית המרוקאית לכדורגל פרסמה הודעה רשמית חריפה, בה הודיעה כי תפעל במישור המשפטי מול הקונפדרציה האפריקאית לכדורגל (CAF) ופיפ”א.

על פי ההודעה, ההתאחדות המרוקאית רואה בחומרה את פרישת נבחרת סנגל מהמשחק ואת האירועים שהתפתחו לאחר החלטת השיפוט להעניק בעיטת עונשין לזכות מרוקו, החלטה שלדבריה זכתה לגיבוי מלא מצד כלל מומחי השיפוט. במרוקו טוענים כי האירועים פגעו באופן משמעותי במהלך התקין של המשחק והשפיעו לרעה על ריכוזם וביצועיהם של שחקני הנבחרת.

בהתאחדות הדגישו כי בכוונתם למצות את כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם מול הגופים המנהלים של הכדורגל העולמי והאפריקאי, וזאת במטרה להגן על זכויות הנבחרת ולהבטיח שמקרים דומים לא יישנו בעתיד. כעת נותר לראות האם הפנייה של מרוקו ל-CAF ולפיפ״א תוביל לבדיקה רשמית של האירועים החריגים שהתרחשו בגמר – או אף להשלכות נוספות.

שחקני סנגל יורדים מהמגרש (IMAGO)שחקני סנגל יורדים מהמגרש (IMAGO)

לצד הביקורת והצעדים המתוכננים, ההתאחדות המרוקאית בחרה גם להודות לקהל המקומי: “אנו מביעים את תודתנו הכנה לאוהדים המרוקאים, שעמדו לצד הנבחרת בנאמנות, הגיעו בהמוניהם והעניקו תמיכה למופת לאורך כל משחקי הטורניר”, נכתב בהודעה. בנוסף, הודו בהתאחדות לכל הגורמים שתרמו להצלחת אליפות אפריקה.

ההודעה המלאה: “התאחדות הכדורגל המרוקאית מודיעה כי תנקוט בצעדים משפטיים מול התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) ופיפ"א בנוגע לפרישה של נבחרת סנגל ממשחק הגמר נגד מרוקו ולאירועים שלאחר מכן בעקבות החלטת השופט לפסוק בעיטת עונשין, החלטה שנחשבה נכונה על ידי כל המומחים. דבר זה השפיע באופן משמעותי על מהלך המשחק ועל ביצועי השחקנים”.

הוספת תגובה



