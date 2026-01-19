יום שני, 19.01.2026 שעה 18:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מרדכי ואבו רומי בהרכב ק"ש, חטואל יפתח מנגד

שי ברדה יעלה נגד הפועל חיפה ב-19:30 גם עם שולמייסטר, בנבנישתי ומרטינס. אצל גל אראל, איסט ישלים את ההתקפה, כשרמירז ודיבה יפתחו במרכז ההגנה

|
רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)
רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

המחזור ה-19 של ליגת העל מתקרב לסיומו, כאשר היום (שני, 19:30) עירוני קריית שמונה תארח את הפועל חיפה באצטדיון מרים בנתניה. החבורה של שי ברדה מגיעה אחרי ה-2:5 המהדהד על מ.ס אשדוד, בזמן שזו של גל אראל מגיעה אחרי ה-3:3 המשוגע נגד הפועל תל אביב.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ועלי מוסא.

הרכב הפועל חיפה: בנג'מן מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, יונתן פרבר וג'בון איסט.

הקבוצה המארחת אמנם קטפה שלוש נקודות יקרות במחזור שעבר, אך מצבה עדיין לא מזהיר בתחתית הטבלה והיא רוצה להמשיך ולא לאבד משחקים כדי לברוח למעלה, בטח אחרי שהפועל ירושלים שמתחתיה, השיגה 0:2 יקר על עירוני טבריה. אם תצא עם ידה על העליונה, תשתווה בנקודות להפועל חיפה.

מנגד, החיפאים לא טעמו את טעם הניצחון כבר שלושה משחקים ברציפות, בהם ספגו שבעה שערים בסך הכל. האורחת מהכרמל תנסה לנעול הפעם את השער שלה וגם לנצל את ההזדמנויות מול המסגרת של היריבה, על מנת לחזור למסלול ולא להסתבך אפילו בטעות בקרבות הירידה.

שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בשלב הבתים של גביע הטוטו, שם קריית שמונה השיגה 0:1. בסיבוב הראשון של העונה בליגה, אי שם בתחילת חודש אוקטובר, הצדדים נפרדו ב-0:0 נטול שערים בסמי עופר, במפגש בו ניב אנטמן עצר שני פנדלים של האורחים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */