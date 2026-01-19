יום שני, 19.01.2026 שעה 17:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

דולינסקי והאנה אמורים לחזור לקריית אתא בחולון

הסנטר, שנפגע בפניו, עדיין לא לוקח חלק באימונים עם מגע, אך אמור לעשות זאת עד לסוף השבוע. הישראלי צפוי לחזור נגד חולוניה אחרי כחודש היעדרות

|
דריוס האנה (לילך וויס-רוזנברג)
דריוס האנה (לילך וויס-רוזנברג)

בעירוני קרית אתא נמצאים כרגע בתקופה לא טובה, כאשר לאחר שפתחה את העונה עם שישה ניצחונות מתשעת משחקיה הראשונים בליגה, הגיע רצף של חמישה הפסדים, האחרון שבהם תבוסה קשה, 94:68 להפועל ירושלים. 

במועדון סבלו במשחקים האחרונים מסגל חסר, כאשר לחסרונו של איליי דולינסקי, שנפצע לפני כחודש, כששבר את מסרק כף רגלו, נוסף בשני המשחקים האחרונים גם הסנטר דריוס האנה, שספג חבלה בפניו בהפסד לעירוני נס ציונה ולא שיחק בהפסדים לאליצור נתניה ולהפועל י-ם. 

האנה עורך כעת אימונים חלקיים בלבד, ללא מגע ובמועדון אופטימיים שעד לסוף השבוע הוא יחזור לאימונים מלאים. גם דולינסקי מתאמן בצורה חלקית. במועדון מקווים כי שני השחקנים יהיו כשירים כבר למשחק הקרוב, במוצאי שבת, מול הפועל חולון (21:00, אולם רמז בקרית אתא).

איליי דולינסקי מול גאיליי דולינסקי מול ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

האנה (23, 2.06) העמיד עד כה העונה ממוצעים של 9.5 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 1.5 חסימות ומדד של 13.5 למשחק, ב-24 דקות. דולינסקי (20, 2.04), המושאל מהפועל ת''א, נתן לקרית אתא בינתיים העונה ממוצעים של 8.7 נקודות, 3.4 ריבאונדים ו-1.2 אסיסטים ב-13.7 דקות בממוצע למשחק.

