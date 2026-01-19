דולינסקי והאנה אמורים לחזור לקריית אתא בחולון

בעירוני קרית אתא נמצאים כרגע בתקופה לא טובה, כאשר לאחר שפתחה את העונה עם שישה ניצחונות מתשעת משחקיה הראשונים בליגה, הגיע רצף של חמישה הפסדים, האחרון שבהם תבוסה קשה, 94:68 להפועל ירושלים.

במועדון סבלו במשחקים האחרונים מסגל חסר, כאשר לחסרונו של איליי דולינסקי, שנפצע לפני כחודש, כששבר את מסרק כף רגלו, נוסף בשני המשחקים האחרונים גם הסנטר דריוס האנה, שספג חבלה בפניו בהפסד לעירוני נס ציונה ולא שיחק בהפסדים לאליצור נתניה ולהפועל י-ם.

האנה עורך כעת אימונים חלקיים בלבד, ללא מגע ובמועדון אופטימיים שעד לסוף השבוע הוא יחזור לאימונים מלאים. גם דולינסקי מתאמן בצורה חלקית. במועדון מקווים כי שני השחקנים יהיו כשירים כבר למשחק הקרוב, במוצאי שבת, מול הפועל חולון (21:00, אולם רמז בקרית אתא).

איליי דולינסקי מול ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

האנה (23, 2.06) העמיד עד כה העונה ממוצעים של 9.5 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 1.5 חסימות ומדד של 13.5 למשחק, ב-24 דקות. דולינסקי (20, 2.04), המושאל מהפועל ת''א, נתן לקרית אתא בינתיים העונה ממוצעים של 8.7 נקודות, 3.4 ריבאונדים ו-1.2 אסיסטים ב-13.7 דקות בממוצע למשחק.