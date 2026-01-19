יום שני, 19.01.2026 שעה 17:52
אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

ברהים דיאס: אתמול כשלתי, הנשמה שלי נשרפת

אחרי החמצת הפנדל בגמר אליפות אפריקה, הקשר המרוקאי התנצל: "אמשיך לנסות עד שאשיב על כל האהבה ולהיות מקור לגאווה". שחקן נבחרת הולנד לשעבר קטל


ברהים דיאס מתוסכל (IMAGO)
ברהים דיאס מתוסכל (IMAGO)

הסערה במרוקו ומסביב לרחבי הגלובוס סביב החמצת הפנדל של ברהים דיאס אמש (ראשון) מסרבת לדעוך, כשבעקבות אותה החטאה, הנבחרת הפסידה לסנגל בגמר אליפות אפריקה. הקשר הספרדי, שבחר לייצג את המרוקאים הפך לסיוט של כל אוהד במדינה.

“הוא יאשים את עצמו על זה לכל המשך חייו”, אמר המאמן הצרפתי רג’י ברואה לעיתון הצרפתי ’RMC’. “לבעוט פנדל בצורה כזו היא חוסר כבוד למשחק, לגמר, ליבשת, למאמן ולקבוצה”.

גם שחקן נבחרת הולנד לשעבר, חאליד בולארוז בעל השורשים המרוקאים לא חסך בביקורת כשסיפר ל’אס’ הספרדי: “אולי כבשת חמישה שערים, אבל אתה לא זידאן, רונאלדו או חכימי. אתה לא נמצא במעמד הזה”.

חאליד בולארוז (IMAGO)חאליד בולארוז (IMAGO)

מי שיצא להגנת קשר ריאל מדריד הוא שוער נבחרת סנגל, אדוארד מנדי, שהגיב לשמועות על כך שזה היה חלק מהסיכום בין השניים, לאור ההחלטה השנויה במחלוקת לתת פנדל מלכתחילה: “הוא רצה לכבוש, אני עשיתי את העבודה שלי כשהצלתי את זה”.

ברהים עצמו הגיב לאירועים בפוסט באינסטגרם: “הנשמה שלי נשרפת. חלמתי על התואר הזה בזכות כל האהבה שהענקתם לי, כל הודעה, כל פעם שהראיתם תמיכה שגרמה לי להרגיש שאני לא לבד. נלחמתי עם כל מה שהיה לי, ועם הלב מעל הכל.

“אתמול כשלתי, ואני לוקח על כך אחריות מלאה ומתנצל מעומק ליבי. יהיה קשה להתאושש, כי הפצע הזה לא יחלים בקלות, אבל אנסה. לא רק בשבילי, אלא בשביל כל אחד שהאמין בי וכל אחד שסבל ביחד איתי. אמשיך לנסות עד שיום אחד אוכל להשיב על כל האהבה ולהיות מקור לגאווה עבור אנשיי ממרוקו”.

