ברהים דיאס: אתמול כשלתי, הנשמה שלי נשרפת

הסערה במרוקו ומסביב לרחבי הגלובוס סביב החמצת הפנדל של ברהים דיאס אמש (ראשון) מסרבת לדעוך, כשבעקבות אותה החטאה, הנבחרת הפסידה לסנגל בגמר אליפות אפריקה. הקשר הספרדי, שבחר לייצג את המרוקאים הפך לסיוט של כל אוהד במדינה.

“הוא יאשים את עצמו על זה לכל המשך חייו”, אמר המאמן הצרפתי רג’י ברואה לעיתון הצרפתי ’RMC’. “לבעוט פנדל בצורה כזו היא חוסר כבוד למשחק, לגמר, ליבשת, למאמן ולקבוצה”.

גם שחקן נבחרת הולנד לשעבר, חאליד בולארוז בעל השורשים המרוקאים לא חסך בביקורת כשסיפר ל’אס’ הספרדי: “אולי כבשת חמישה שערים, אבל אתה לא זידאן, רונאלדו או חכימי. אתה לא נמצא במעמד הזה”.

חאליד בולארוז (IMAGO)

מי שיצא להגנת קשר ריאל מדריד הוא שוער נבחרת סנגל, אדוארד מנדי, שהגיב לשמועות על כך שזה היה חלק מהסיכום בין השניים, לאור ההחלטה השנויה במחלוקת לתת פנדל מלכתחילה: “הוא רצה לכבוש, אני עשיתי את העבודה שלי כשהצלתי את זה”.

ברהים עצמו הגיב לאירועים בפוסט באינסטגרם: “הנשמה שלי נשרפת. חלמתי על התואר הזה בזכות כל האהבה שהענקתם לי, כל הודעה, כל פעם שהראיתם תמיכה שגרמה לי להרגיש שאני לא לבד. נלחמתי עם כל מה שהיה לי, ועם הלב מעל הכל.

“אתמול כשלתי, ואני לוקח על כך אחריות מלאה ומתנצל מעומק ליבי. יהיה קשה להתאושש, כי הפצע הזה לא יחלים בקלות, אבל אנסה. לא רק בשבילי, אלא בשביל כל אחד שהאמין בי וכל אחד שסבל ביחד איתי. אמשיך לנסות עד שיום אחד אוכל להשיב על כל האהבה ולהיות מקור לגאווה עבור אנשיי ממרוקו”.