היוונים מחכים למכבים: אולימפיאקוס רצה לתואר

אולימפיאקוס ניצחה בחמישה מתוך ששת משחקיה האחרונים, היא אחת מהטוענות לכתר של היורוליג וההיסטוריה הטראגית (ספורטיבית כמובן) שלה לא מורידה ממעמדה, אלא להפך - היא מגיעה למחזור הנוכחי מהמקום השביעי בטבלה, במרחק ניצחון מהרביעייה הראשונה, ועם משחק חסר. זה מקבע את מעמדה של יריבת מכבי תל אביב (הערב, 21:15) כאחת מקבוצות העילית של אירופה.

החדשות הטובות מבחינת הצהובים הן שכל אחת מיריבותיה של החבורה מפיראוס בחמשת המחזורים שקדמו למפגש מול פרטיזן בלגרד, קלעו 80 נקודות ומעלה, ואם מסתכלים על העונה כולה הרי שברור שהדבר לא היה מקרי, שכן שש פעמים בסך הכל יריבותיה של קבוצתו של יורגוס ברצוקאס לא הגיעו ל-80 נקודות, כמות הנקודות הכי נמוכה שספגה אולימפיאקוס העונה הייתה 58, מהפועל תל אביב.

הקבוצה חוותה פציעות רבות, העונה אולי יותר מאשר בעונות קודמות, ועקב כך הדברים הלכו מעט יותר קשה וההפסד השמיני ביורוליג הגיע כבר במחזור ה-20, בארבע העונות הקודמות זה קרה רק פעם אחת (בעונת 23/24) אז הקבוצה ספגה את הפסדה השמיני במחזור ה-15, בכל הפעמים האחרות הוא הגיע מהמחזור ה-28 ואילך (בעונת 21/22 שוחקו רק 28 משחקים בעקבות הרחקת הקבוצות הרוסיות, בשאר העונות שוחקו 34 מחזורים בעונה הסדירה).

יורגוס ברצוקאס (IMAGO)

בכל מקרה היו רגעים שאולימפיאקוס נראתה פגיעה העונה ביורוליג ובאחרים לא, והגיע הזמן לשאול את השאלה מה יקרה כשייגמר הכוח? התשובה הייתה חד משמעית, פשוט משתמשים ביותר כוח, הגיעו מונטה מוריס ולקינוח כמובן טייריק ג׳ונס.

בסיבוב הקודם החניכים של קטש הובילו על יריבתם בבלגרד, המשחק הרגיש כאילו שהיה בידיהם, אבל בסופו של דבר זה רק כאילו, כי השורה התחתונה היא התוצאה הסופית של אותו המשחק כי כדורסל משחקים 40 דקות ולא 39:59.1, וקבוצתו של ברצוקאס יצאה מהמשחק עם הניצחון.

הצהובים לא ניצחו את אולימפיאקוס בששת המפגשים האחרונים בין הצדדים, יתרה מכך הניצחון האחרון של מכבי תל אביב על אדמת יוון היה ב-2019, אז יאניס ספרופולוס עמד על הקווים של מכבי בערב שהיה תצוגת תכלית של ממש. בימים בהם טיילר דורסי אולי השחקן המרכזי של אולימפיאקוס בקו האחורי, למעשה שני הכלים ההתקפיים הכי חזקים של ברצוקאס הם דורסי וסשה וזנקוב. מבחינה התקפית קבוצת ההתקפה הרביעית בטיבה של היורוליג תפגוש את החמישית בטיבה.

יאניס ספרופולוס מתדרך את שחקניו (אלעד גולדשטיין, מכבי ת'א) (מערכת ONE)

וזנקוב הוא פוטנציאל לכל כך הרבה כתבות, בין שבסקאוטינג, בין שעל הציפיות או סתם על הקבוצה שזכתה בשירותיו ולבסוף עשתה חתיכת פאשלה כשנתנה לו ללכת. נראה שדווקא עכשיו החיסורים של מכבי תל אביב הערב מהווים אולי את הבעיה הכי גדולה שלה בטח כאשר מסתכלים על היריבה, העומק שלה, האיכות שלה וכשמשלבים את כל אלו עם שבוע משחקים כפול שכולל גם את פנאתינייקוס ולאחר מכן החבורה של עודד קטש תפגוש את מכבי רמת גן לפני היציאה לוולנסיה, ואז מצפה לליגה הבכירה של אירופה שבוע משחקים כפול נוסף, שיהיה בסימן סרבי.