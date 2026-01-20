יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:03
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חוגי, קורנו או למקין? הצביעו ל-Winner המחזור

החלוץ כיכב בתוספת בבית"ר, מדמון בלט בהפועל י-ם, מוסטפא הבריק בסכנין, הצרפתי רקד בחיפה, הקשר גרם להפועל ת"א לחייך ומרדכי הצטיין בק"ש: הצביעו

|
ווינר המחזור ה-19 (צור חלפון - גרפיקה)
ווינר המחזור ה-19 (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-19 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-20 ייצא לדרך ממש בקרוב, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

דור חוגי

בכל משחק זה מרגיש שיש גיבור תורן אחר לבית”ר ירושלים והפעם היה זה החלוץ. חוגי עלה מהספסל ועם צמד בתוך תוספת הזמן נתן שלוש נקודות לקבוצה של ברק יצחקי כדי להמשיך את הריצה החלומית בתקופה הזו של הירושלמים.

דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

איליי מדמון

הפועל ירושלים הייתה נואשת לנקודות וכבר הבינה שאת סדריק דון לא יהיה לה יותר, אז הקשר הצעיר נכנס אל הנעליים וכמעט לבדו נתן לזיו אריה אוויר לנשימה. שער בפנדל פרץ את הסכר נגד טבריה, בישול לאווקה אשטה בדקה ה-46 כבר חתם את תוצאת המשחק.

איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)

מוסטפא שייח יוסף

עונה נהדרת עוברת על בני סכנין שלגמרי נלחמת על מקום בפלייאוף העליון, ובמשחק נגד מכבי נתניה, יריבה ישירה על המטרות הללו, שלוש נקודות הן קריטיות. אז השחקן בן ה-29 עשה את העבודה עם בעיטה חופשית מרהיבה לרשת, והוא גם אפילו בישל לאלון אזוגי את השוויון בדרך ל-1:2 גדול.

מוסטפא שייח יוסף בטירוף (עמרי שטיין)מוסטפא שייח יוסף בטירוף (עמרי שטיין)

פייר קורנו

לא בכל יום מכבי חיפה רושמת 1:4 מהדהד על מכבי תל אביב, והמגן הצרפתי הנפלא של ברק בכר היה אחד הגורמים המרכזיים לכך. שני בישולים מהעמדה האחורית שלו, תיקולים נהדרים, לחימה מרשימה ופעולה חיובית אחר פעולה חיובית.

פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)

עמית למקין

הפועל ת”א חוותה טראומה ספורטיבית בדרבי נגד מכבי תל אביב בגביע, אבל אם להתאושש אז רק עם 1:2 בדקה ה-98 נגד הפועל באר שבע. כובש השער? למקין, שעלה מהספסל ונתן שלוש נקודות לאליניב ברדה, ובעיקר נתן לאוהדים שלו סיבה לחייך אחרי 120 דקות ודו קרב פנדלים קשים מאוד מבחינתם.

עמית למקין באקסטזה (רדאד געמית למקין באקסטזה (רדאד ג'בארה)

יאיר מרדכי

שי ברדה חזר אל הקווים והקיצוני שלו הבריק על כר הדשא כדי להפוך את התוצאה נגד הפועל חיפה ולתת 1:3 לקריית שמונה. מרדכי השווה את התוצאה עם גול נהדר ובישל את השני לכריסטיאן מרטינס, כדי גם לדאוג לקשר לחייך אחרי שזה החטיא מהנקודה

