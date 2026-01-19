שמרה על הנכס: סתיו טוריאל סיכם על חוזה חדש

רגע לפני המשחק מול הפועל באר שבע הערב (שני, 20:00), אוהדי הפועל תל אביב קיבלו בשורות מעודדות כשהמועדון הודיע כי כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, סיכם על חוזה חדש עד סוף עונת 2028/29 ללא סעיף יציאה כשירוויח 280 אלף אירו בעונה, סכום שיעלה בהדרגה בכל עונה.

הקיצוני בן ה-25 מצעיד בבטחה את האדומים בשתי העונות האחרונות עם העלייה לליגת העל בעונה הקודמת והעונה הוא ניצב בפסגת מלכי השערים של הקבוצה עם תשעה כיבושים, כשהוא גם בפסגת המבשלים עם ארבעה כאלו, יחד עם רועי אלקוקין.

טוריאל אמר לאחר החתימה: ״הפועל תל אביב זה הבית שלי, אני שמח להיות חלק מתהליך החזרה שלנו למקומנו הטבעי ומבטיח להמשיך ולתת את כל כולי בכל דקה במגרש. האהבה והתמיכה שאני מקבל מרגשות אותי בכל יום מחדש - וזה רק מדרבן אותי יותר. אני מודה לאוהדים המדהימים שלנו, להנהלת המועדון, למשפחה ולסוכנים שלי, שגרמו לזה לקרות. יש לנו עוד משימות העונה - ונעמוד בהן ביחד״.

מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, הוסיף: ״סתיו מוכיח בכל יום שהוא ראוי להוביל את הפועל תל אביב, הן על המגרש והן מחוצה לו - ואנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. אני מאחל לסתיו הצלחה רבה במשחק הערב וכמובן בשנים הבאות במדים האדומים״.