ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"החלטה מבישה, יש ריח מסריח": זעם באשדוד

הדרומיים כועסים על הודעת המשטרה בה רשמה ש"לא נאפשר את קיום המפגש נגד בית"ר בי"א": "אין ספורטיביות בכדורגל הישראלי". וגם: הטיעונים במשטרה

|
קהל אוהדי בית
קהל אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף (עמרי שטיין)

הסאגה שנוצרה בעקבות מיקום המפגש בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים לא יורד מהכותרות, כאשר היום (שני) במשטרה הודיעו שאין בכוונתם לאשר את קיום ההתמודדות באצטדיון הי”א בגלל שהיא “מהווה סכנה לשלום הציבור במצבו הנוכחי של האצטדיון”. בינתיים, הדבר גורם ללא מעט רעש אצל כלל הגורמים המעורבים.

גורם באשדוד: “החלטה מבישה של המשטרה, אין ספורטיביות בכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע הגיעו לשחק באצטדיון הי"א ויש להן לא פחות קהל מבית"ר ירושלים, יש פה ריח מסריח”.

אצל המשטרה טוענים שבגלל שהמגרש הוא מוקף בבתים, האוהדים יכולים לעלות שם על הגגות ויש חשש שיסכנו את חייהם, יכולים ליפול אנשים ואף עשוי להיות אסון מירון. אצל האנשים במשטרה טוענים שיהיה קשה לאבטח את האירוע הזה.

