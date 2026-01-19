"ויניסיוס צריך את הברנבאו כדי לחזור לעצמו"

בצל הימים המתוחים בריאל מדריד, הביקורת מהיציעים והמאמץ לייצב את הקבוצה בעיצומה של עונה סוערת, אלברו ארבלואה התייצב למסיבת עיתונאים לקראת המשחק הקרוב מול מונאקו בליגת האלופות והתייחס ישירות לאווירה סביב המועדון, לשריקות הבוז, לדרישות מהשחקנים ולמעמדו של הברנבאו. המאמן הבהיר כי הוא חש ביטחון מלא בסגל, מאמין בקשר עם הקהל, ומציב רף ברור של מחויבות ומאמץ כחלק בלתי נפרד מהדרך קדימה.

האם עלול להיווצר שבר בתוך ריאל מדריד?

"לא. אני רואה שאתם מאוד מודאגים מהבוז. אני מכיר את הקהל של הברנבאו. אמרתי את זה לשחקנים. אם יש משהו הוגן, זה הקהל של הברנבאו. הם רוצים לראות סגנון משחק שהם אוהבים, ואנחנו עובדים על זה. אנחנו יודעים שהם יהיו לצידנו. האוהדים רוצים לראות את הקבוצה שלהם. אנחנו ממוקדים ומצפים מאוד למשחק. אנחנו משוכנעים בזה".

אנצ'לוטי אמר ש'או שאתה רץ או שאתה עושה את ההבדל', מה דעתך?

"הסמל הזה דורש מאמץ. ראיתי שחקנים עם גישה יוצאת מן הכלל. ראיתי שחקנים לוחצים, מצופפים את המגרש ונלחמים עד טיפת הזיעה האחרונה. אין לי ספק שהמאמץ הוא דבר בסיסי עבור הסמל הזה. ננסה להיות קבוצה שנותנת הכול, תוך הבנה של המאפיינים והתפקידים של כל שחקן".

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

ראינו את אנצ'לוטי ביציע, הספקת לדבר איתו?

“מבחינתי הוא נעדר, הוא אפילו לא ירד להגיד שלום. אני מצפה שירד הבוקר. הייתי אחד השחקנים שלו, וזה היה זכות להיות מאומן על ידו. המאמן המעוטר ביותר. אין הרבה מה להוסיף עליו".

אתה חושש שחלק מהקהל ייפגע מדברים שאמרת על פלורנטינו?

"אני אחזור על מה שאמרתי לפני כמה ימים. כשחקן מחלקת נוער לשעבר, כשחקן ובעיקר כמאמן, יש לי כבוד עצום לאוהדים ולזכות שלהם להביע את עצמם איך שהם רוצים. שריקות בוז מחלישות את הקבוצה, מחלישות את ריאל מדריד. אני יודע שיש קמפיינים שמטרתם להחליש את ריאל מדריד, ואני יודע מי עומד מאחוריהם. אותי הם לא יטעו".

מה השחקנים צריכים לעשות?

"בדיוק כמו בפעם הקודמת. הם רצו, עבדו קשה, והשפיעו על המשחק. מחצית שנייה טובה מאוד, וזה הוויני והג'וד שאנחנו רוצים לראות. הם שניים מהטובים בעולם, וגם הם צריכים את האוהדים כדי להוציא מעצמם את המיטב".

ארבלואה (IMAGO)

אחד הדיונים הוא שריאל מדריד חסרה קשר יצירתי.

"מהיום הראשון אמרתי שיש לי סגל יוצא מן הכלל. להיות איתם בששת הימים האחרונים גרם לי להבין שהם אפילו טובים יותר ממה שחשבתי. באתי לכאן כדי להילחם על כל תואר, הליגה וליגת האלופות. נעשה כל מה שצריך כדי להיאבק עליהם. הייתי מאוד רוצה שהאוהדים יהיו איתנו. כשריאל מדריד זכתה בתארים, זה היה בגלל שהברנבאו היה לצידה. אם תשאל כל יריבה, כולם מדברים על האווירה בברנבאו. זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו יודעים שזו האחריות שלנו".

אמבפה ביקש שלא לשרוק בוז לשחקן אחד בלבד, בהתייחס לוויניסיוס.

"ויני, מה שהוא רוצה, ומה שאני מקווה ומאחל, זה תמיכה של הברנבאו בכל השחקנים, ובעיקר בוויניסיוס. הוא כותב את הסיפור שלו כבר שנים. הוא העניק לנו שני תארי ליגת האלופות קסומים. הוא צריך את הברנבאו כדי להוציא מעצמו את המיטב. יש לו לב ענק והוא מאוד רגשי, והכדורגל שלו משקף את זה. כמאמן, הייתי רוצה לראות את הברנבאו מאחורי ויניסיוס ומאחורי כל השחקנים".

ויניסיוס (IMAGO)

ראינו אותך מדבר עם ויניסיוס על קנסות.

"מאחר שכולכם הייתם שם, חלק מכם אפילו סידרו את השיער... אנקדוטה משעשעת ולא הרבה מעבר".

המשחק הקרוב חשוב.

"הקבוצה במצב טוב. יש הרבה רעב. אחרי הניצחון בשבת, ובהבנה שמדובר במפעל מאוד חשוב, ניצחון מחר יקרב אותנו למטרה הזו. אנחנו מודעים למשמעות".

האם הוצאת ויניסיוס מהמגרש כדי לאפשר לו להתאושש יכולה להיות אופציה?

"להוציא אותו? אני לא יודע אם זה ברור. הוא יהיה על המגרש כל עוד הוא כשיר ומציג את הרמה הנוכחית שלו. הוא כדורגלן פנטסטי ויוצא דופן. כמאמן ריאל מדריד, אם אני רוצה איזשהו סיכוי לנצח, אני צריך אותו. אני צריך את ויניסיוס על המגרש".

ויניסיוס (IMAGO)

הוא הזכיר קמפיינים. הוא יכול להסביר?

"אתם העיתונאים. אני מאמן ריאל מדריד ואני ממוקד במשחק מול מונאקו. המטרה שלי היא לשחק את המשחק הכי טוב שאפשר ולהמשיך להשתפר. לשם אני מפנה את כל האנרגיה וההתלהבות שלי".