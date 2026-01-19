"שיקראו בוז לכל הקבוצה, לא רק לוויניסיוס"

בצל תקופה מתוחה ולא פשוטה בריאל מדריד, קיליאן אמבפה חזר לאחר פציעה, כבש במחזור החולף בליגה הספרדית מול לבאנטה, ודיבר לקראת המפגש הקרוב מול מונאקו בליגת האלופות. ברקע ההפסד בסופר קאפ, חילופי המאמנים והביקורת מהיציעים, הצרפתי התייחס לשבוע הסוער שעבר עליו ועל הקבוצה, למעמדו של ויניסיוס, ליחס לאוהדים וגם למטרות המקצועיות קדימה.

על מונאקו: "מונאקו לא נמצאת בתקופה הכי טובה שלה, אבל היא תמיד יודעת לשמור על רמה גבוהה. אנחנו צריכים להיות אגרסיביים ולהראות שזה היום שלנו. אנחנו רוצים לנצח כדי להבטיח מקום בין שמונה הראשונות. זה משחק חשוב מול יריבה תובענית, ולילות ליגת האלופות בברנבאו הם יתרון עבורנו".

על הבוז והוויכוח מהימים האחרונים: "הבוז, אני חושב שאני מבין אותו. אני מבין את זה. לפני שהייתי כדורגלן, הייתי צעיר, וכשלא הייתי מרוצה הייתי מדבר רע על שחקנים, ואם הייתי באצטדיון הייתי שורק בוז. אני מבין את זה כי אנחנו לא עושים דברים נכון. מה שלא אהבתי הוא שאם כבר שורקים בוז, זה צריך להיות לכל הסגל. אי אפשר לסמן שחקן אחד. אנחנו נראים רע כקבוצה, ויש לנו את האופי לשנות את זה על הדשא. אני לא רואה את אוהדי ריאל מדריד כמי שנגדנו. הם כועסים, ואני בטוח שהם יחזרו לתמוך בנו".

אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)

על הבוז לויניסיוס: "ברור שזו לא אשמת ויני. זו אשמת כל הסגל. זה כל מה שיש לי להגיד לאוהדים. שיישרקו בוז לכל הקבוצה. אנחנו צריכים לקבל את זה, זה המקצוע שלנו. אנחנו יודעים את זה. אבל אי אפשר לבודד כמה שחקנים ולהגיד שזו האשמה שלהם. זו אשמה של כולם. בריאל מדריד יש רגעים כאלה, ואנחנו צריכים לשנות את זה".

איך מצא את ויניסיוס: "ויני, כמו שאתה, כמו היא, כמו כולם. הוא בן אדם. הוא שחקן פנטסטי, בחור מדהים. אני בר מזל להכיר אותו ואני מאוד מחובר אליו. אנחנו צריכים להגן עליו יותר, שהוא לא יהיה לבד מול כולם. הוא לא לבד בריאל מדריד, כולנו איתו. כשהוא בשיא שלו, הוא אחד הטובים בעולם".

מה היה עושה אם היה במקומו של ויניסיוס: "אני לא ויני (צוחק). אם אתה רוצה, אמצא אותו בשבילך (צוחק). אין לי מה לתת עצות. אני אף אחד כדי לתת עצות. האחריות היחידה שלי היא לדאוג לו, להגן עליו. כשהוא שמח, זה שונה".

ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)

על ברהים: "לא דיברתי ישירות עם ברהים. דיברתי עם אשרף ואני יודע קצת מה קרה. זו תקופה קשה. גם אני חוויתי רגעים קשים עם הנבחרת, כעס, תסכול. אבל צריך להמשיך לעבוד. זה החיים של כדורגלן. באתי לריאל מדריד כדי לזכות בתארים, אבל צריך גם לחשוב על האנשים, על הרגשות שלהם. המטרה שלנו היא להחזיר את ברהים למסלול ולתמוך בו".

על הירידה ביכולת והפרידה מצ'אבי אלונסו: "מאיפה לקחתם את הרעיון שיש בעיה בין השחקנים למאמן? להגיד שצ'אבי לא הצליח זה לא נכון. הוא עזב לפני שהתארים הוכרעו. בעיניי הוא יהיה מאמן פנטסטי. הייתה לי איתו מערכת יחסים מצוינת, הוא אובססיבי לפרטים ולמשחק. מה שקרה, קרה. זו החלטה של המועדון ואנחנו צריכים לכבד אותה. עכשיו יש מאמן חדש, זו ההתנסות המקצועית הראשונה שלו, ואנחנו הולכים לעזור לו".

אמבפה ואלונסו (IMAGO)

על השיחה עם צ'אבי והעבודה עם ארבלואה: "דיברתי איתו כשהכול קרה. יש לי איתו קשר טוב. דיברנו על החיים ורציתי לתמוך בו. אם זה הוגן או לא זה לא באחריות שלי. עם החיבה שיש לי אליו, אלה החיים. אני צריך לתמוך במאמן החדש, ארבלואה, באותה חיבה שיש לי לצ'אבי. אלה החיים של כדורגלן ברמות הגבוהות. זו החלטה של המועדון וצריך לכבד אותה".

על השבוע האחרון וההדחות: "אני לא האדם הכי חכם אם אגיד לך שזה היה קל. אבל ככה זה. בריאל מדריד אתה צריך להיות מוכן לכל מצב ולהפגין אופי. האוהדים מוכנים לתמוך בנו, ואנחנו צריכים להראות להם מה אנחנו שווים. נילחם עד הסוף. אנחנו יכולים להתחרות".

על הדיווחים בצרפת שנסע לסופר קאפ כדי להציל את המשרה של אלונסו: "אני צריך להגיב על כל מה שעיתונאים צרפתים אומרים? אני נוסע כי אני תמיד רוצה לשחק בכל משחק. אם אני משחק טוב או לא, אני לא יודע, אבל זה מי שאני. אם יש לי הזדמנות לשחק בכל משחק, אקח אותה. עשינו תוכנית לחזור לסופר קאפ וזה לא הסתדר מול אתלטיקו. הייתי מאוד עצוב. לא הייתי מוכן לשחק בגמר, אבל המאמן ביקש ממני לבוא ולתמוך בקבוצה. ניסיתי לשחק כמה שיכולתי. זה לא הלך טוב כי לא ניצחנו, ועכשיו חזרתי כדי לעשות את הדברים כמו שצריך".

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

על הקריירה שהתחילה במונאקו: "זו הייתה קריירה נהדרת. הצלחתי להגשים הרבה חלומות, למרות שיש לי עוד רבים להגשים. אבל כמו שתמיד אמרתי, לא הייתי מגיע לכאן בלי מונאקו. למדתי שם כל כך הרבה, התפתחתי כשחקן. אולי הייתה לי קריירה אחרת במסלול שונה, אבל לא הייתי מגיע עד לכאן בלי מונאקו. הייתי בר מזל גדול. הם נתנו לי כל כך הרבה כדי לעזור לי להגשים את החלום להיות שחקן מקצוען, ואני לעולם לא אשכח את זה".

גם בלינגהאם היה קורבן לשריקות הבוז: "אף אחד לא מטיל ספק באיכות של בלינגהאם. יש לו כל כך הרבה פוטנציאל. כשהוא כשיר, הוא אחד הטובים בעולם. זה קשה, לכולם. אנחנו יכולים לקבל את זה שהאוהדים לא מרוצים. אבל הם צריכים לשרוק בוז לכולם, זה לא עניין של אשמה של ג'וד או של שחקן אחד מסוים. זו העבודה שלנו לשנות את המצב. ניצחנו בליגה ועכשיו צריך להמשיך בליגת האלופות. אם האוהדים יראו שאנחנו משקיעים, שאנחנו משחקים טוב, הם יחזרו להיות איתנו".

קיליאן אמבפה וג׳וד בלינגהאם בחימום (רויטרס)

האם הוא חושב שהשתרשה התחושה שצ'אבי לא זכה ליחס הוגן: “זה אפשרי, זה אפשרי. בגלל זה אני אומר שאני מבין הכל. יש עיתונאים שעושים עבודה טובה. לפעמים הם צודקים ולפעמים הם טועים. בגלל זה אני מבין את האנשים. כשהייתי ילד, כל מה ששמעתי בטלוויזיה היה אמת. אני מבין שאנשים מגבשים דעה לפי מה שהם שומעים. התפקיד שלנו הוא להחזיר את כולם לצד שלנו, ולבנות מחדש את המשפחה שהיא ריאל מדריד".

על בעיות אפשריות עם אלונסו אמר: "יש דברים שנאמרים והם לא נכונים. לפעמים 10% נכון ו-90% שקר. זו העבודה שלנו לקבל את זה, אבל לפעמים אני אומר את זה וזה לא בסדר. כשיש לי הזדמנות לדבר, אני עושה את זה".