24 שעות דרמטיות: גולדהאר שוקל 3 אפשרויות

במכבי תל אביב מעריכים כי 24 השעות הקרובות יהיו דרמטיות במיוחד, ועשויות להכריע אם יתקבלו החלטות קשות בצמרת המקצועית והניהולית של המועדון. גורם בכיר במערכת ציין כי ממתינים לראות אם יוחלט על שינוי מיידי או על המשך המצב הקיים, כשההערכה היא שהמהלך, אם יגיע, לא בהכרח יתמקד רק בז’רקו לאזטיץ’.

גם מעמדו של בן מנספורד נמצא תחת סימן שאלה, ובמועדון ובסביבה מדברים על אפשרות שהבעלים יבחר לזעזע את המערכת, כאשר אחד מהשניים עלול לשלם את המחיר. הצהובים, נציין, לא תכננו להתחזק כלל בינואר למעט האפשרות שתיווצר הזדמנות שאי אפשר להתעלם ממנה, מחשבה שכעת עשויה להשתנות על ידי הבעלים נוכח המצב של הסגל.

הרקע להערכות הללו הוא ההתבזות הקשה בסמי עופר, שם מכבי תל אביב קרסה והובסה 4:1. זה היה ערב ששיקף יותר מכל את מצבה של האלופה, שנראית מותשת פיזית ומרוסקת מנטלית. הקבוצה של לאזטיץ’ נשחקה עד הקצה כבר בשלבים מוקדמים של העונה, עם עומס משחקים חריג, פציעות חוזרות וחוסר רוטציה אפקטיבית. שחקנים מרכזיים כבר חצו את רף 30 ההופעות באמצע ינואר, חלקם עם טיסות ומסעות אירופיים, והמחיר הגיע במלוא העוצמה. גם התרוממות הרוח מהדרבי לא החזיקה מעמד, והמציאות היכתה.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

במועדון כבר זמן רב נשמעת ביקורת פנימית על ניהול הסגל וההתנהלות המקצועית, וההפסד האחרון רק העצים אותה. התחושה היא שלא מדובר רק בסגל עייף, אלא בקבוצה שלא משחקת כדורגל יציב ורציף מזה חודשים. עבור לאזטיץ’, כל יום נוסף על הקווים נתפס ככזה שמעמיק את הביקורת גם כלפי הדרג הניהולי, ובראשם מי שאמורים להוביל את המועדון. במכבי תל אביב יודעים שהתבוסות החריגות העונה חורגות מכל נורמה שהייתה מקובלת בעידן הנוכחי, ושהקהל איבד אמון, כשהמחאות רק צפויות להתגבר.

בסיום המשחק הודה לאזטיץ’ בכנות: “הגיע לנו להפסיד”, והצביע על מחצית ראשונה רכה ועייפה כהסבר המרכזי לקריסה. לדבריו, לאחר השער השני הקבוצה פשוט ויתרה, דבר שהוא עצמו הגדיר כ”רע מאוד”. למרות זאת, הוא שמר על אמירה קצרה של אמונה במאבק האליפות, גם כשהפער מהמוליכה עומד על תשע נקודות. במכבי תל אביב, לעומת זאת, מבינים שמשהו חייב להשתנות. השאלה הגדולה כעת היא לא אם, אלא מי ישלם את המחיר, והאם 24 השעות הקרובות יסמנו נקודת מפנה בעונה שכבר יצאה משליטה.