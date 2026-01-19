יום שני, 19.01.2026 שעה 14:44
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

24 שעות דרמטיות: גולדהאר שוקל 3 אפשרויות

מעמד לאזטיץ', עתידו של מנספורד או רק חיזוק נקודתי בינואר: במכבי ת"א מחכים להחלטה. האם הבעלים יבצע שינוי מיידי ומי ישלם את המחיר? כל הפרטים

|
בן מנספורד וז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
בן מנספורד וז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

במכבי תל אביב מעריכים כי 24 השעות הקרובות יהיו דרמטיות במיוחד, ועשויות להכריע אם יתקבלו החלטות קשות בצמרת המקצועית והניהולית של המועדון. גורם בכיר במערכת ציין כי ממתינים לראות אם יוחלט על שינוי מיידי או על המשך המצב הקיים, כשההערכה היא שהמהלך, אם יגיע, לא בהכרח יתמקד רק בז’רקו לאזטיץ’.

גם מעמדו של בן מנספורד נמצא תחת סימן שאלה, ובמועדון ובסביבה מדברים על אפשרות שהבעלים יבחר לזעזע את המערכת, כאשר אחד מהשניים עלול לשלם את המחיר. הצהובים, נציין, לא תכננו להתחזק כלל בינואר למעט האפשרות שתיווצר הזדמנות שאי אפשר להתעלם ממנה, מחשבה שכעת עשויה להשתנות על ידי הבעלים נוכח המצב של הסגל.

הרקע להערכות הללו הוא ההתבזות הקשה בסמי עופר, שם מכבי תל אביב קרסה והובסה 4:1. זה היה ערב ששיקף יותר מכל את מצבה של האלופה, שנראית מותשת פיזית ומרוסקת מנטלית. הקבוצה של לאזטיץ’ נשחקה עד הקצה כבר בשלבים מוקדמים של העונה, עם עומס משחקים חריג, פציעות חוזרות וחוסר רוטציה אפקטיבית. שחקנים מרכזיים כבר חצו את רף 30 ההופעות באמצע ינואר, חלקם עם טיסות ומסעות אירופיים, והמחיר הגיע במלוא העוצמה. גם התרוממות הרוח מהדרבי לא החזיקה מעמד, והמציאות היכתה.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

במועדון כבר זמן רב נשמעת ביקורת פנימית על ניהול הסגל וההתנהלות המקצועית, וההפסד האחרון רק העצים אותה. התחושה היא שלא מדובר רק בסגל עייף, אלא בקבוצה שלא משחקת כדורגל יציב ורציף מזה חודשים. עבור לאזטיץ’, כל יום נוסף על הקווים נתפס ככזה שמעמיק את הביקורת גם כלפי הדרג הניהולי, ובראשם מי שאמורים להוביל את המועדון. במכבי תל אביב יודעים שהתבוסות החריגות העונה חורגות מכל נורמה שהייתה מקובלת בעידן הנוכחי, ושהקהל איבד אמון, כשהמחאות רק צפויות להתגבר.

בסיום המשחק הודה לאזטיץ’ בכנות: “הגיע לנו להפסיד”, והצביע על מחצית ראשונה רכה ועייפה כהסבר המרכזי לקריסה. לדבריו, לאחר השער השני הקבוצה פשוט ויתרה, דבר שהוא עצמו הגדיר כ”רע מאוד”. למרות זאת, הוא שמר על אמירה קצרה של אמונה במאבק האליפות, גם כשהפער מהמוליכה עומד על תשע נקודות. במכבי תל אביב, לעומת זאת, מבינים שמשהו חייב להשתנות. השאלה הגדולה כעת היא לא אם, אלא מי ישלם את המחיר, והאם 24 השעות הקרובות יסמנו נקודת מפנה בעונה שכבר יצאה משליטה.

