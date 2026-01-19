"לראות את מתן שר בסמי עופר היה בלתי נתפס"

מכבי חיפה השיגה אתמול (ראשון) ניצחון גדול אחרי 1:4 מהדהד על מכבי תל אביב בסמי עופר. מי שגנב את ההצגה הוא לא היה אחד השחקנים אלא מתן אנגרסט, אוהד הקבוצה, שחזר למגרשים לראשונה מאז שוחרר משבי חמאס, והטריף את הקהל והשחקנים טרם ההתמודדות. אחיו של מתן, אופיר אנגרסט, עלה לדבר בתוכנית ”שיחת היום” ב-ONE.

ראיתי אותך אתמול מחייך כמו שלא חייכת שנתיים וחצי.

”היה ממש מטורף ומרגש אתמול, כולנו הצלחנו קצת להתרגש ולנשום אוויר טוב אחרי הרבה זמן. לא זוכר חוויה כזאת בחיים שלי, לעמוד מול אצטדיון שלם שמריע למתן, שמחזיר להם בשירים. זה היה רגע משוגע מבחינתי, לא נתפס”.

ראינו אתמול שמתן חיכה לרגע הזה והתחיל להפעיל את הקהל, הוא היה כזה גם לפני השבי? כזה עוצמתי שלא חושש מכל האוהדים.

”בטבע של מתן הוא ילד מאוד צנוע וביישן, זה קצת נוגד את האופי שלו. שזה נוגע למכבי חיפה הרגשות אחרים, משהו בו נדלק, כמו לחצן כזה שמשנה מצב. בטבעי שלו הוא לא ככה, אבל הכדורגל זה הכדורגל והוא מביא לנו את האושר והשמחה”.

מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)

מה זה עשה לו כל קבלת הפנים הזו?

”קודם כל הוא לא ציפה לכמות אהבה כזו ענקית. הוא ממש התרגש. בהתחלה הוא חשש, בכל זאת 30,000 איש וזה קצת מפחיד, אבל הרגשות מהר מאוד חזרו לו והוא קפץ ומאושר והשתולל. צריך לזכור ששנתיים הוא לא היה במגרש, אז עבורו לחזור לראות את הקבוצה שהוא הכי אוהב זה רגע מטורף”.

מה קורה עם השיקום שלו?

”הוא לאט לאט חוזר לעצמו, ראינו ב-7 באוקטובר את הסרטונים ואת המצב השה שעבר עליו בתקופת השבי. היום הוא נמצא בהליך שיקום של מספר טיפולים, אם זה ביד שראינו אותו עם התחבושת, וגם בחלקי הגוף. הוא לאט לאט משתקם ועובר סדרות של ניתוחים. העיקר שהוא פה איתנו”.

הוא מספר לכם מה עבר עליו ברגעים הקשים בשבי?

”הוא סיפר לנו על המון רגעים. אני שומר את זה לו ליום שהוא יחליט לדבר ולשתף. הוא בוחר מהמקום שלו בחיים וברגעים כמו שראינו אתמול, ולא בחולשה ולהישבר. דווקא מהמקום הזה הוא כן רוצה לעלות קדימה ולעשות דברים שמשמחים אותו”.

חוץ ממכבי חיפה איזה עוד דברים עושים לו טוב על הלב ביום יום?

”בעיקר להתעסק בעשייה טובה. אם זה לבקר פצועים או דברים לקהילה שמחזקים את האנשים שהוא פוגש אותם, וגם את עצמו. הוא עוד בהתחלה ולאט לאט הוא נחשף לדברים שקרו בזמן שהוא לא היה פה. הוא משתדל בעיקר להיות מתן”.