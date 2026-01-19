יום שני, 19.01.2026 שעה 15:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"לראות את מתן שר בסמי עופר היה בלתי נתפס"

אופיר אנגרסט, אחיו של שורד השבי, ל"שיחת היום": "הוא ביישן וזה לא האופי שלו, אבל כשזה מכבי חיפה הרגשות אחרים. לא זוכר חוויה כזו בחיים שלי"

|
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)

מכבי חיפה השיגה אתמול (ראשון) ניצחון גדול אחרי 1:4 מהדהד על מכבי תל אביב בסמי עופר. מי שגנב את ההצגה הוא לא היה אחד השחקנים אלא מתן אנגרסט, אוהד הקבוצה, שחזר למגרשים לראשונה מאז שוחרר משבי חמאס, והטריף את הקהל והשחקנים טרם ההתמודדות. אחיו של מתן, אופיר אנגרסט, עלה לדבר בתוכנית ”שיחת היום” ב-ONE.

ראיתי אותך אתמול מחייך כמו שלא חייכת שנתיים וחצי.
”היה ממש מטורף ומרגש אתמול, כולנו הצלחנו קצת להתרגש ולנשום אוויר טוב אחרי הרבה זמן. לא זוכר חוויה כזאת בחיים שלי, לעמוד מול אצטדיון שלם שמריע למתן, שמחזיר להם בשירים. זה היה רגע משוגע מבחינתי, לא נתפס”.

ראינו אתמול שמתן חיכה לרגע הזה והתחיל להפעיל את הקהל, הוא היה כזה גם לפני השבי? כזה עוצמתי שלא חושש מכל האוהדים.
”בטבע של מתן הוא ילד מאוד צנוע וביישן, זה קצת נוגד את האופי שלו. שזה נוגע למכבי חיפה הרגשות אחרים, משהו בו נדלק, כמו לחצן כזה שמשנה מצב. בטבעי שלו הוא לא ככה, אבל הכדורגל זה הכדורגל והוא מביא לנו את האושר והשמחה”.

מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)

מה זה עשה לו כל קבלת הפנים הזו?
”קודם כל הוא לא ציפה לכמות אהבה כזו ענקית. הוא ממש התרגש. בהתחלה הוא חשש, בכל זאת 30,000 איש וזה קצת מפחיד, אבל הרגשות מהר מאוד חזרו לו והוא קפץ ומאושר והשתולל. צריך לזכור ששנתיים הוא לא היה במגרש, אז עבורו לחזור לראות את הקבוצה שהוא הכי אוהב זה רגע מטורף”.

מה קורה עם השיקום שלו?
”הוא לאט לאט חוזר לעצמו, ראינו ב-7 באוקטובר את הסרטונים ואת המצב השה שעבר עליו בתקופת השבי. היום הוא נמצא בהליך שיקום של מספר טיפולים, אם זה ביד שראינו אותו עם התחבושת, וגם בחלקי הגוף. הוא לאט לאט משתקם ועובר סדרות של ניתוחים. העיקר שהוא פה איתנו”.

הוא מספר לכם מה עבר עליו ברגעים הקשים בשבי?
”הוא סיפר לנו על המון רגעים. אני שומר את זה לו ליום שהוא יחליט לדבר ולשתף. הוא בוחר מהמקום שלו בחיים וברגעים כמו שראינו אתמול, ולא בחולשה ולהישבר. דווקא מהמקום הזה הוא כן רוצה לעלות קדימה ולעשות דברים שמשמחים אותו”.

חוץ ממכבי חיפה איזה עוד דברים עושים לו טוב על הלב ביום יום?
”בעיקר להתעסק בעשייה טובה. אם זה לבקר פצועים או דברים לקהילה שמחזקים את האנשים שהוא פוגש אותם, וגם את עצמו. הוא עוד בהתחלה ולאט לאט הוא נחשף לדברים שקרו בזמן שהוא לא היה פה. הוא משתדל בעיקר להיות מתן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */