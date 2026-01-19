יום שני, 19.01.2026 שעה 21:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
241246-133514בני הרצליה
231113-120314הפועל ירושלים
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
171209-113914מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

בראשון לציון זועמים: החלטות שיפוט גרמו להפסד

הכתומים טוענים כי העובדה שהרחיקו להם שני שחקנים לאחר הקטטה מול ר"ג, גרמה להם לשמוט את היתרון: "מצפים לבחינה יסודית". וגם: החלטת תובע האיגוד

|
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

במכבי ראשל״צ כועסים מאוד על החלטות השופטים בקטטה שאירעה אתמול (ראשון), דקה וחצי לסיום המשחק, בה היו מעורבים שחקני שתי הקבוצות. בתום הקטטה הורחקו קליל אמאד ודי ג'יי ברנס מהצד של ראשון לציון וז'ורדן ניקוליס מהצד של רמת גן, וכן ג'יי ג'יי קפלן ספג עבירה טכנית. עד אותו רגע הוליכה ראשל״צ 69:78, אלא שלאחר המהלך הזה יצאה רמת גן לריצת 0:11, כדי להוליך. אמין סטיבנס עוד כפה הארכה, אך שם רמת גן שלטה לחלוטין וניצחה את המשחק. 

בראשון לציון מרגישים כי החלטת השופטים הייתה לרעת קבוצתם ועלתה להם במשחק. הודעת המועדון אמרה: "מועדון הכדורסל מכבי ״תפוזינה״ ראשון לציון מבקש להתייחס לאירועים שהתרחשו במשחק אמש ולתחושות הקשות שנותרו בסיומו.

“המשחק שכבר כמעט הוכרע לחלוטין על המגרש, בסופו של דבר נקבע על ידי שרשרת החלטות שיפוטיות, ובראשן פרשנות האירוע החריג והעונשים שנגזרו ממנו. ההחלטות שהתקבלו לאחר הצפייה בווידאו, כולל חמש זריקות עונשין והוצאת כדור מהצד, היו אלה שהכריעו את המשחק בפועל". 

לאחר הארכה: רמת גן עם 87:99 על ראשל"צ

בראשל"צ המשיכו: "חשוב להדגיש, המועדון מתנגד לכל ביטוי של אלימות, מכל סוג ובכל מצב. יחד עם זאת, בחינה חוזרת של האירוע מעלה תהיות רבות. אטקינס דוחף ומפיל את קאליל אחמד לרצפה, תוך שהוא נופל על שמוליק ברנר, אך יוצא מהאירוע ללא כל ענישה. מנגד, קאליל, שפעל על מנת להפריד בלבד, מורחק. בנוסף, ג׳יי ג׳יי קפלן מקבל עבירה טכנית לאחר שספג מרפק לפנים, בטענה שדחף את הכדור, החלטה שקשה לקבלה". 

הכתומים סיכמו: "התחושה הברורה היא שהפרשנות שניתנה לאירוע והחלטות השופטים לאחריו הן אלו שהכריעו משחק שבו הובלנו, ולא המתרחש המקצועי על הפרקט. לא ייתכן שמשחק יוכרע כך, ולא ייתכן ששחקן שהיה מעורב באופן ברור באירוע יצא ללא כל סנקציה. אנו מצפים לבחינה מעמיקה של האירועים ולהפקת לקחים, מתוך אחריות לספורטיביות, להגינות ולכבוד המשחק"

אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

בראשון לציון תייגו בתגובתם את מנהלת הליגה, איגוד הכדורסל וכן איגוד השופטים. תגובת רמת גן לאירוע תובא לכשתתקבל.

בתוך כך, תובע איגוד הכדורסל פרסם את דרישתו לגבי ההעמדה לדין של שחקני ראשל”צ ור”ג, שהורחקו אתמול: “לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את השחקנים קאליל אחמד, די ג’יי בארנס וזורדאן ניקוליס בגין עבירות לכאורה על סעיף 20 (ב’) לתקנון המשמעת (פגיעה בשחקן יריב). בהתאם לנספח עונשי מינימום, אני מבקש מבית הדין לגזור על כל אחד מהשחקנים הרחקה משני משחקים בפועל לפחות, וכן קנס כספי בגובה 7,500 ש"ח, אשר יתווסף לקנס הכספי האוטומטי בגובה 12,000 ש"ח שמושת על כל אחד מהשחקנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */