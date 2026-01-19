בראשון לציון זועמים: החלטות שיפוט גרמו להפסד

במכבי ראשל״צ כועסים מאוד על החלטות השופטים בקטטה שאירעה אתמול (ראשון), דקה וחצי לסיום המשחק, בה היו מעורבים שחקני שתי הקבוצות. בתום הקטטה הורחקו קליל אמאד ודי ג'יי ברנס מהצד של ראשון לציון וז'ורדן ניקוליס מהצד של רמת גן, וכן ג'יי ג'יי קפלן ספג עבירה טכנית. עד אותו רגע הוליכה ראשל״צ 69:78, אלא שלאחר המהלך הזה יצאה רמת גן לריצת 0:11, כדי להוליך. אמין סטיבנס עוד כפה הארכה, אך שם רמת גן שלטה לחלוטין וניצחה את המשחק.

בראשון לציון מרגישים כי החלטת השופטים הייתה לרעת קבוצתם ועלתה להם במשחק. הודעת המועדון אמרה: "מועדון הכדורסל מכבי ״תפוזינה״ ראשון לציון מבקש להתייחס לאירועים שהתרחשו במשחק אמש ולתחושות הקשות שנותרו בסיומו.

“המשחק שכבר כמעט הוכרע לחלוטין על המגרש, בסופו של דבר נקבע על ידי שרשרת החלטות שיפוטיות, ובראשן פרשנות האירוע החריג והעונשים שנגזרו ממנו. ההחלטות שהתקבלו לאחר הצפייה בווידאו, כולל חמש זריקות עונשין והוצאת כדור מהצד, היו אלה שהכריעו את המשחק בפועל".

לאחר הארכה: רמת גן עם 87:99 על ראשל"צ

בראשל"צ המשיכו: "חשוב להדגיש, המועדון מתנגד לכל ביטוי של אלימות, מכל סוג ובכל מצב. יחד עם זאת, בחינה חוזרת של האירוע מעלה תהיות רבות. אטקינס דוחף ומפיל את קאליל אחמד לרצפה, תוך שהוא נופל על שמוליק ברנר, אך יוצא מהאירוע ללא כל ענישה. מנגד, קאליל, שפעל על מנת להפריד בלבד, מורחק. בנוסף, ג׳יי ג׳יי קפלן מקבל עבירה טכנית לאחר שספג מרפק לפנים, בטענה שדחף את הכדור, החלטה שקשה לקבלה".

הכתומים סיכמו: "התחושה הברורה היא שהפרשנות שניתנה לאירוע והחלטות השופטים לאחריו הן אלו שהכריעו משחק שבו הובלנו, ולא המתרחש המקצועי על הפרקט. לא ייתכן שמשחק יוכרע כך, ולא ייתכן ששחקן שהיה מעורב באופן ברור באירוע יצא ללא כל סנקציה. אנו מצפים לבחינה מעמיקה של האירועים ולהפקת לקחים, מתוך אחריות לספורטיביות, להגינות ולכבוד המשחק"

אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

בראשון לציון תייגו בתגובתם את מנהלת הליגה, איגוד הכדורסל וכן איגוד השופטים. תגובת רמת גן לאירוע תובא לכשתתקבל.

בתוך כך, תובע איגוד הכדורסל פרסם את דרישתו לגבי ההעמדה לדין של שחקני ראשל”צ ור”ג, שהורחקו אתמול: “לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את השחקנים קאליל אחמד, די ג’יי בארנס וזורדאן ניקוליס בגין עבירות לכאורה על סעיף 20 (ב’) לתקנון המשמעת (פגיעה בשחקן יריב). בהתאם לנספח עונשי מינימום, אני מבקש מבית הדין לגזור על כל אחד מהשחקנים הרחקה משני משחקים בפועל לפחות, וכן קנס כספי בגובה 7,500 ש"ח, אשר יתווסף לקנס הכספי האוטומטי בגובה 12,000 ש"ח שמושת על כל אחד מהשחקנים”.