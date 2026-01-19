חזן, קורטז וריבולייה יחזרו להרכב מכבי פ"ת

לאחר איבוד הנקודות הדרמטי במחזור שעבר מול הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה תתארח הערב (שני, 19:00) אצל מ.ס כפר קאסם, במטרה לכפר על ההפסד הביתי הצורב לקבוצה של טאלב טוואטחה בסיבוב הקודם.

הבשורה הטובה עבור המאמן תהיה שהוא ייהנה מסגל מלא בעקבות חזרתם של לירן חזן, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה, שנעדרו מהמשחק מול האורדונים בשל צבירת כרטיסים צהובים וישובו ל-11 הפותחים במקומם של אייל אינברום, עידן דהן ומוחמד חטיב שיירדו לספסל.

מי שלא צפוי לקחת חלק במשחק מול פ"ת, הוא הקשר נואף בזיע, שסוכמה עסקת צירופו ותיחתם לאחר המשחק, כאשר מנגד גם המושאלים לכפר קאסם: ליאם שחר, אילי צעירי, אנס סרסור ואמיר אלטורי, לא צפויים לקחת חלק מהצד של הקבוצה מהמגזר.

נועם שהם (אורן בן חקון)

"כפר קאסם היא קבוצה מאוד דינמית ואגרסיבית שעד עכשיו עושה עונה נהדרת. זהו משחק ליגה קשה שהזיכרונות הלא נעימים מהמפגש הקודם עדיין קיימים” אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק. והוסיף: ”יש לי שחקנים מצוינים שיוכיחו שהכבוד הוא חלק בלתי נפרד מאישיות של שחקן כדורגל. מכבדים את כפר קאסם, אבל יש לנו יש לנו מטרה ברורה העונה".

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.