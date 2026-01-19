יום שני, 19.01.2026 שעה 14:45
ספורט אחר  >> פריז 2024

ישראלי ופלסטיני הדליקו יחד את הלפיד האולימפי

לראשונה בהיסטוריה: מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה לקחו חלק במחווה במשחקי החורף: "זה לא רק משהו סמלי, אלא אמירה ברורה: אפשר לבחור בדרך אחרת". צפו

|
מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה בהלדקת הלפיד (מיכל אמיר)
מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה בהלדקת הלפיד (מיכל אמיר)

מחווה ספורטיבית יוצאת דופן נרשמה אתמול (ראשון) בעיר ורונה שבאיטליה, כאשר לראשונה בהיסטוריה נשאו יחד את הלפיד האולימפי ישראלי ופלסטיני, במסגרת מסע הלפיד של אולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה.

את הלפיד הדליקו מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה, פעילי שלום מוכרים בזירה הבינלאומית וחברים ב"הגיע הזמן", קואליציה הכוללת למעלה מ-70 ארגוני שלום ופיוס יהודים וערבים, הפועלים בשנתיים האחרונות לקידום הסדר מדיני ועתיד משותף לשני העמים.

ישראלי ופלסטיני הדליקו את הלפיד האולימפי

המהלך התקיים בהזמנת ראש עיריית ורונה, דמיאנו טומאסי, כדורגלן עבר ברומא ובנבחרת איטליה, ונועד לשמש מחווה של פיוס ושלום על רקע המלחמה בעזה. הבחירה בוורונה אינה מקרית: העיר שימשה בשנים האחרונות מוקד לפעילות בינלאומית לקידום דיאלוג ושלום, ובה נערך בשנת 2024 אירוע רחב היקף בהשתתפות אלפי בני אדם מהעולם.

מעוז ינון ועזיז אבו סארה עם ראש עיריית וורונה וכדורגלן נבחרת איטליה בעבר, דמיאנו טומאסי (מיכל אמיר)מעוז ינון ועזיז אבו סארה עם ראש עיריית וורונה וכדורגלן נבחרת איטליה בעבר, דמיאנו טומאסי (מיכל אמיר)

ינון, יזם בתחום התיירות ופעיל שלום ישראלי שהוריו נרצחו ב-7 באוקטובר בביתם שבנתיב העשרה, ואבו סארה, מרצה ויזם פלסטיני בינלאומי שאיבד את אחיו שמת בכלא בישראל, חברו זה לזה על רקע השכול המשותף ופועלים בשנים האחרונות יחד בזירה הציבורית והבינלאומית לקידום שיח ישראלי-פלסטיני, בין היתר בכנסים, ראיונות, אירועי TED וסיורים משותפים.  

מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה בהלדקת הלפיד (מיכל אמיר)מעוז ינון ו-עזיז אבו סארה בהלדקת הלפיד (מיכל אמיר)

מקואליציית הגיע הזמן נמסר: "הרגע שבו ישראלי ופלסטיני נושאים יחד לפיד אינו מחווה סמלית בלבד, אלא אמירה ברורה: גם עכשיו אפשר לבחור בדרך אחרת. זהו מסר של אחריות, של שותפות אזרחית ושל אמונה בכך שפיוס ותקווה אינם נאיביות, אלא תנאי הכרחי לעתיד בטוח וצודק לשני העמים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */