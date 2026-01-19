יום שני, 19.01.2026 שעה 13:59
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

פורסמו הקלטות ה-VAR מריאל סוסיאדד - בארסה

חיל מנסאנו פסל את השער של פרמין בגלל עבירה מוקדמת של אולמו וגם שינה מצהוב לאדום את צבע הכרטיס שהראה לסולר עקב הכניסה בפדרי: "תנו לי לעבוד"

פדרי ומנסאנו (IMAGO)
פדרי ומנסאנו (IMAGO)

ברצלונה סיימה רצף של 11 ניצחונות לאחר הפסד 2:1 לריאל סוסיאדד. הקטלונים פגעו חמש פעמים בקורה, ה-VAR פסל להם שני שערים ופנדל, והשילוב בין חוסר מזל להחלטות שיפוטיות עצר את המאמצים ההתקפיים של הקבוצה לחזור מול הבאסקים. למרות זאת, ברצלונה ממשיכה להוביל לבדה את טבלת הליגה.

כמו בכל מחזור, ההתאחדות הספרדית פרסמה חלק מההקלטות שבהן היה מעורב ה-VAR. חשוב להדגיש את המילה "חלק", שכן מתפרסמות רק הפעולות שבהן השופט ניגש למסך לצפות במהלך. לכן, השיחה בין חסוס חיל מנסאנו לדל סרו גראנדה לגבי הנבדל המילימטרי של לאמין ימאל אינה מופיעה. האירוע הראשון שנחשף מהמשחק שנערך באנואטה היה השער שנפסל לפרמין לופס בעקבות עבירה מוקדמת של דני אולמו על טאקה קובו בדקה ה-7.

השער שנפסל לפרמין

"חסוס, אני ממליץ לך על בדיקה בעקבות עבירה פוטנציאלית", אמרו מחדר ה-VAR לחסוס חיל מנסאנו, בזמן שהוא הפנה טענות לעבר הספסל: "אתם חייבים לתת לי ול-VAR לעבוד, בתנאים כאלה אי אפשר". ה-VAR פנה שוב לשופט: "תסתכל מה נוצר במצב שבו שחקן ברצלונה כלל לא משחק בכדור, אלא בועט ברגל של שחקן סוסיאדד. אני אשאיר לך את זה כדי שתראה".

פרמין לופס חוגג עם לאמין ימאל את השער שנפסל (IMAGO)פרמין לופס חוגג עם לאמין ימאל את השער שנפסל (IMAGO)

בסופו של דבר חיל מנסאנו פסל את השער של ברצלונה והסביר את החלטתו כך:
"מושלם, מצוין. זה מספיק לי. מבחינתי התחושה הייתה ששחקן ברצלונה חוטף את הכדור בנגיעה, אבל הוא אף פעם לא נוגע בכדור, אלא פוגע ברגל של קובו, ולכן מדובר בעבירה. החטיפה מתבצעת בעבירה. אני מחדש עם כדור ביניים, בסדר?".

הרחקתו של סולר

בדקה ה-86 קרלוס סולר ביצע עבירה מסוכנת מאוד על פדרי. השופט הראשי שלף תחילה כרטיס צהוב, אך לאחר התייעצות עם ה-VAR שינה את ההחלטה והרחיק אותו בכרטיס אדום. "אני ממליץ לך על בדיקה בעקבות משחק מסוכן חמור. תראה, אני משאיר לך את נקודת המגע ובעיקר את הפיתול שנוצר בנקודת המגע בשחקן ברצלונה, בסדר?", אמר דל סרו גראנדה לחיל מנסאנו.

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)
המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

"אוף… בסדר, לגמרי. הוא מסכן את שלמות הגוף של היריב, בסדר? גם אם הוא הולך נמוך, המגע בקרסול יכול לגרום לפציעה. אני הולך לשלוף כרטיס אדום על משחק מסוכן חמור", השיב השופט, שלא הספיק לענות לשאלה האחרונה שנשאלה מחדר ה-VAR: "אתה צריך לראות את זה בזום? לא?".

/* LAST / NEXT ROUNDs */