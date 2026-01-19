פורסמו הקלטות ה-VAR מריאל סוסיאדד - בארסה

ברצלונה סיימה רצף של 11 ניצחונות לאחר הפסד 2:1 לריאל סוסיאדד. הקטלונים פגעו חמש פעמים בקורה, ה-VAR פסל להם שני שערים ופנדל, והשילוב בין חוסר מזל להחלטות שיפוטיות עצר את המאמצים ההתקפיים של הקבוצה לחזור מול הבאסקים. למרות זאת, ברצלונה ממשיכה להוביל לבדה את טבלת הליגה.

כמו בכל מחזור, ההתאחדות הספרדית פרסמה חלק מההקלטות שבהן היה מעורב ה-VAR. חשוב להדגיש את המילה "חלק", שכן מתפרסמות רק הפעולות שבהן השופט ניגש למסך לצפות במהלך. לכן, השיחה בין חסוס חיל מנסאנו לדל סרו גראנדה לגבי הנבדל המילימטרי של לאמין ימאל אינה מופיעה. האירוע הראשון שנחשף מהמשחק שנערך באנואטה היה השער שנפסל לפרמין לופס בעקבות עבירה מוקדמת של דני אולמו על טאקה קובו בדקה ה-7.

השער שנפסל לפרמין

"חסוס, אני ממליץ לך על בדיקה בעקבות עבירה פוטנציאלית", אמרו מחדר ה-VAR לחסוס חיל מנסאנו, בזמן שהוא הפנה טענות לעבר הספסל: "אתם חייבים לתת לי ול-VAR לעבוד, בתנאים כאלה אי אפשר". ה-VAR פנה שוב לשופט: "תסתכל מה נוצר במצב שבו שחקן ברצלונה כלל לא משחק בכדור, אלא בועט ברגל של שחקן סוסיאדד. אני אשאיר לך את זה כדי שתראה".

פרמין לופס חוגג עם לאמין ימאל את השער שנפסל (IMAGO)

בסופו של דבר חיל מנסאנו פסל את השער של ברצלונה והסביר את החלטתו כך:

"מושלם, מצוין. זה מספיק לי. מבחינתי התחושה הייתה ששחקן ברצלונה חוטף את הכדור בנגיעה, אבל הוא אף פעם לא נוגע בכדור, אלא פוגע ברגל של קובו, ולכן מדובר בעבירה. החטיפה מתבצעת בעבירה. אני מחדש עם כדור ביניים, בסדר?".

הרחקתו של סולר

בדקה ה-86 קרלוס סולר ביצע עבירה מסוכנת מאוד על פדרי. השופט הראשי שלף תחילה כרטיס צהוב, אך לאחר התייעצות עם ה-VAR שינה את ההחלטה והרחיק אותו בכרטיס אדום. "אני ממליץ לך על בדיקה בעקבות משחק מסוכן חמור. תראה, אני משאיר לך את נקודת המגע ובעיקר את הפיתול שנוצר בנקודת המגע בשחקן ברצלונה, בסדר?", אמר דל סרו גראנדה לחיל מנסאנו.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

"אוף… בסדר, לגמרי. הוא מסכן את שלמות הגוף של היריב, בסדר? גם אם הוא הולך נמוך, המגע בקרסול יכול לגרום לפציעה. אני הולך לשלוף כרטיס אדום על משחק מסוכן חמור", השיב השופט, שלא הספיק לענות לשאלה האחרונה שנשאלה מחדר ה-VAR: "אתה צריך לראות את זה בזום? לא?".