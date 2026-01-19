"ירושלים שמה תמרור עצור לחו"ל, אך דון מבסוט"

מכבי חיפה יכולה להיות מרוצה גם מהניצחון 1:4 על מכבי תל אביב, אבל לא רק. הירוקים עובדים שעות נוספות על חיזוק הסגל בחלון ההעברות, וכבר הודיעו על הרכש הראשון של ינואר, בדמותו של סדריק דון ששיחק בשנים האחרונות בהפועל ירושלים. סוכנו של הקשר מחוף השנהב, שחר גרינברג, התראיין ל”שיחת היום” ב-ONE.

יום גדול היה אתמול עבורכם, סדריק דון סוף סוף מקבל את המעבר שהוא חיכה לו.

”כולנו הבנו שזה צפוי לקרות. חלק ציפו שזה יקרה כבר בקיץ האחרון. אנחנו מייצגים את סדריק רק בשלושה שבועות האחרונים, אבל לפני זה השם שלו עלה ודובר. לכל שחקן יש רף מיצוי ואני חושב שגם סדריק וגם הפועל ירושלים הגיעו אליו. המעבר הזה היה נכון וטוב לכולם. מכבי חיפה השקיעה פה לא מעט ואני מקווה שסדריק יוכיח את האמון שנתנו בו.

הוא מכיר את הליגה, זה יתרונות שאצלנו בכדורגל מחפשים, בטח עם מה שקורה בפוליטיקה. עם יד על הלב אנחנו כיוונו להביא הצעה מחו”ל, והפועל ירושלים רצתה וסיכמו את העניין עם מכבי חיפה מאוד מהר. ישר אחרי באנו עם קונטרה, אבל שי אהרון שם לנו תמרור עצור, שלנו אולי זה קצת הכאיב, הוא אמר שהם מסוכמים מול מכבי חיפה. אם זה לא פי שלוש ממה שקיבלנו אז ללכת לכיוון הזה. סדריק מבסוט”.

סדריק דון עם סוכניו שחר גרינברג ורוסטיק גולדשטיין (פרטי)

כסוכן, סדריק עבר עכשיו לחיפה, טאבי קרוב המשפחה שלו עובר לסנדרלנד, הלכתם לבדוק אם יש עוד בן דוד שמשחק שם כדורגל?

”זה בדיוק מה שעשינו. שחקנים שמגיעים אלינו מאפריקה הם סוג של יהלומי גלם, אתה לא יודע מה תקבל. יש בהם משהו מיוחד וקוסם, אם אתה יודע להוציא מהם את הפוטנציאל אתה באמת יכול לעשות פלאים, הפועל ירושלים עושה את זה ביום יום שלה”.

עד עכשיו השחקנים שהיא (הפועל ירושלים) מכרה למכבי חיפה לא הצליחו?

”לא הייתי מעורב אז אני לא יכול להגיב”.

יש שמועה שהוא יוכל להפוך להיות ישראלי?

”אני לא מכיר את זה”.

אתה מעורב במשא ומתן עם ברוניניו?

”כן, אני חלק מהאירוע”.

ברוניניו (IMAGO)

זה נראה שזה הולך לכיוון חיובי.

”הלוואי”.

מתי נראה אותו פה בארץ?

”אני לא יודע להגיד. אני יכול להגיד שיש שיחות אינטנסיביות, נשאר לסגור את פרטי ההעברה בין הקבוצות והתנאים של השחקן, מקווה שבסוף זה יקרה”.

מה עם אבו רומי?

”כרגע אין משהו חדש”.

הוא יישאר עד סוף העונה בק”ש?

”את זה אני לא יכול להבטיח. יש כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל אין משהו על השולחן. בתוך תוכו הוא מאוד מחובר למועדון הוא גדל שם. בשיחות שאני ערכתי איתו הוא מרגיש מחויב. אם יהיה משהו שאפשר לדחות אותו אז אנחנו נדחה”.

מוחמד אבו רומי (חג'אג' רחאל)

לגבי סדריק אתם עכשיו מתחילים לתכנן מעבר הלאה?

“זה תלוי בו. אם זה יקרה אני מניח שגם הפועל ירושלים וגם מכבי חיפה ייהנו מזה. אם הוא יעשה מעבר תוך שנה שנתיים אז הוא יראה שהוא עשה את שלו”.

אתה מייצג גם את סייד אבו פרחי, איך אתם עם העונה הזו שהוא חווה? אם עכשיו תבוא קבוצת MLS זה משהו שיקרוץ לו או שמבחינתו הוא מעדיף ללכת את הדרך עם מכבי?

”אי אפשר לדעת. אם תבוא הצעה טובה שעושה שכל לכולם אז יכול להיות שכן. כרגע זה לא משהו שעלה על הפרק, אבל הוא מחויב למכבי ת”א”.

יש חדש עם אוסקר גלוך? הוא מבסוט מג’ורדי?

”הוא כבר שם, הוא חלק אינטגרלי מהקבוצה. יש להם עונה מאתגרת ואני מקווה שהדברים יסתדרו”.