יום שני, 19.01.2026 שעה 14:45
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"אני הייתי משחרר את סק ובונה על אלעד אמיר"

איציק אהרונוביץ ב"שיחת היום": "למה לא לתת לו את הבמה בגילו? יש לו הכל. בכר חזר לעצמו". ניסן קניאס: "צריך לתת דקות לצעירים, לא ע"ח המנוסים"

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה חזרה ובגדול. הירוקים הביסו אתמול (ראשון) 1:4 את מכבי תל אביב בסמי עופר, בחגיגה גדולה עם האוהדים שלהם בסמי עופר. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, והפרשן איציק אהרונוביץ, עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על הניצחון הגדול של הקבוצה מהכרמל על היריבה בצהוב.

אהרונוביץ: “אני משחרר את סק ובונה על אלעד אמיר לשנים הבאות, מעל הכל ברק בכר חזר לעצמו”

מכבי חיפה כבשה שלושה שערים ב-10 דקות האחרונות של המשחק, הרבה משווים ל-2:3 שהיה, מה לדעתך גדול יותר?
”אני לא רוצה לדבר על זה. אני זוכר שהתווכחתי עם ניסן על אלעד אמיר, הוא אמר שצריך להשאיל אותו. אני אמרתי שאני משחרר את סק ממכבי חיפה ובונה על אלעד לשנים הבאות. יש לו את הכל: הובלת כדור, הנעת כדור, שינויי כיוון ולא פוחד מכלום. למה לא לתת לו את הבמה כבר בגיל הזה? אני בכדורגל לא רוצה להסתכל על תעודות זהות, מי שטוב צריך לשחק בכל גיל, אין כזה דבר ותיק לפני צעיר או צעיר לפני ותיק.

כל אחד צריך לבוא לידי ביטוי באימונים. מה שקרה לברק בכר בעונה הזו זה שחזר לו האומץ, הוא נותן לשחקנים לשחק, הוא ידע שאין לו איכויות במכבי חיפה. שאתם דיברתם על 10 הדקות האחרונות שנכנסו הצעירים, אני אומר שמכבי חיפה שיחקה עם תשעה שחקנים כמעט כל המחצית השנייה כי סטיוארט וקאני זה לא זה. בסופו של דבר מי שטוב צריך לשחק ואם גבאי, שראינו את האיכויות שלו, משחק ככה, ואלעד אמיר ועיסאת, אז הם צריכים לשחק. מעל הכל זה ברק בכר שחזר לעצמו”.

אלעד אמיר (עמרי שטיין)אלעד אמיר (עמרי שטיין)

היית משחק עם אלעד אמיר במקום סק?
”אין לי בעיה עם סק. במכבי חיפה עולה לו השתן לראש. השנה יש חמישה גולים עליו, ולא הפסקתי לפרגן לו העונה. הוא חשוב שהוא מורם מהעם ובסוף שהוא צריך לעשות את הדברים הפשוטים אז אין לו אוויר. מכבי חיפה לקחה דאבל עם צעירים כאלה. מי שעולים לליגת האלופות נגד ברצלונה ומשחק מצוין נגד מכבי ת”א צריכים לשחק”.

קניאס: “מכבי חיפה תרוויח בעתיד מהדקות לילדים, אבל אי אפשר לקחת איתם אליפות – צריך גם שחקנים מנוסים”

האם הדבר הנכון לעשות זה לבנות את הסגל הישראלי לקראת העונה הבאה?
”אני חושב שהתשובה היא כן, צריך לתת כמה שיותר דקות לילדים, לא על חשבון שחקנים שהם כוכבים אבל. לאזטיץ’ ראה אתמול כמה זה משמעותי לעשות רוטציה. אם כל ילד של מכבי חיפה יקבל דקות כאלה אז מכבי חיפה תקבל מזה לשנים הבאות”.

היית משחק עם אלעד אמיר במקום סק?
”סק כיום הוא הבלם הטוב בליגה. עם כל הכבוד לדעתו של איציק, אני גם מחזיק מאלעד אמיר ואמרתי שהוא יכול להיות בלם עוד בקיץ. יחד עם זאת, המטרות של מכבי חיפה מאוד גבוהות, ואנחנו רוצים להגיע לשלב בתים אירופי, אז אי אפשר ללכת רק עם אלעד אמיר. הוא מצוין, אבל במשחקים האחרונים היו היו לו טעויות של גולים. אין בלם שלא טועה בכל רמה, אני מסתכל על השלם, יש לו חיצים אדירים והוא טכני ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יחד עם זאת אי אפשר לקחת אליפות עם ילדים, צריך גם שחקנים מנוסים. בדאבל אז היה להם רק את שלישיית הקישור”.

עבדולאי סק (IMAGO)עבדולאי סק (IMAGO)

אתה אמרת שמבחינתך צריך להביא 11 זרים.
”זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שכשמכבי חיפה הגיעה לליגת האלופות לאף אחד לא אכפת מאיפה הם. אין אחד שאוהב יותר ממני את מחלקת הנוער ועוקב אחריה, אני מאוד מאוד שמח לראות אותם, אבל מצד שני צריך איזון, אי אפשר להגיד שמכבי חיפה U21 תיקח אליפות. הילדים האלה לא מתרגשים כי הם רגילים בנוער לנצח את מכבי ת”א, זה העניין. בשנים שלפני ברק בכר הגיעו לפה שחקנים שהגיעו לפה והיו מבוהלים נגד מכבי ת”א”.

