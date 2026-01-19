"בהתאחדות התחייבו לדברים ולא עמדו בהם"

אחרי שירדה מליגת העל בעונה שעברה אל הליגה הלאומית, העונה הזו לא הולכת כפי שציפו בהפועל חדרה, כאשר הקבוצה נמצאת בחלק התחתון של הטבלה ואף לא רחוקה בכלל מהקו האדום. בינתיים, בקבוצה עשו שינוי על הקווים והביאו את ניסו אביטן, שאימן את נבחרת הנשים של ישראל. המאמן עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

בהתאחדות לכדורגל אומרים שאתה ברחת וכועסים עליך, שינו אמר שזה זכות להיות בנבחרת ואף אחד לא עושה טובה. מדברים שאתה תכננת את מחנה האימונים כבר וכועסים שם מאוד. תגובתך?

”אני נהניתי מאוד בנבחרת הנשים והיה כבוד מאוד להיות חלק, אבל מפאת כבודם של האנשים אני מעדיף שלא להגיב כי אם העניין הזה יפתח זה סתם יפגע בהם”.

אתה מכוון לשמעון מימון?

”אני אומר בדיוק את מה שאני רוצה להגיד”.

שמעון מימון (איציק בלניצקי)

אז למה ישבת בשבוע שעבר על מחנה האימונים והחוזה, חיכית שתהיה לך אלטרנטיבה אחרת ואז בחרת בהם?

”זה לא מדויק. היה לי חוזה שמסתיים בספטמבר ואז הגיע חוזה עם כל מיני סעיפים שלא מתאימים למאמן שהיה בליגת העל. מבחינתי התנהלתי כמו שצריך ואפילו ביקשתי את ברכת הדרך. שלא הייתה לי תשובה אז פניתי לשינו, והוא אמר שמה שתחליט אז נכבד”.

איזה דברים בחוזה?

”זה דברים ביני לבינם. אני לא אטיל רפש. לצערי בכדורגל נשים הם מקבלים כותרות רק שדברים לא טובים קרו”.

לצערי בשנה האחרונה קבוצה מזייפת בדיקות רפואיות וכשלא היה תנאים לכדורגל הנשים, אני זה שנאבקתי שיקבלו תנאים שלא היו בעבר בכלל. מעניין אותי איזה דברים, דיברתי עם שמעון מימון והוא אמר שישבתם על מחנה אימונים. חוץ מהחוזה מה קרה פה?

”אנחנו חיים בתוך ההתאחדות במציאות כלכלית. תשאל את שמעון איזה דברים הוא התחייב ולא עמד בהם”.

ניסו אביטן (עמרי שטיין)

אתה הולך להפועל חדרה, אני ידוע שהם עוד חייבים לך כסף מהעבר, זה נכון?

”קיבלתי את כל מה שחייבים לי והכל בסדר. הייתה בוררות”.

אתה מגיע למקום שלא כיבדו אותך אם אתה צריך להגיע לבוררות, בטח אחרי שעשית איתם דברים גדולים.

”לפעמים יש מחלוקות בעניינים כספיים, אני שמח שהבורר פסק שמגיע לי כסף והכל נגמר טוב”.

הפועל חדרה במצב כלכלי לא טוב ורק נקודה ממקום שיורדים ממנו ליגה.

”המצב הכלכלי לא בתחום האחריות שלי, מבחינת המצב המקצועי מקווה שנוכל לחזק את הקבוצה ולהבטיח את ההישארות”.

יש כבר דברים שישבתם עליהם על מה אפשר לעשות בינואר?

”כן, מבחינתי יש כרגע סגל שדרוש חיזוק בכמה עמדות. אני מקווה מאוד שכבר למשחק הקרוב נוכל להגיע עם סגל יותר חזק”.

שחקני הפועל חדרה (שחר גרוס)

מעמידים לך תקציב ומביאים לך הכל?

”כן, ישבנו בדיוק על הדברים האלה. יקיר וכל החברים בהנהלה התחייבו שהם באמת יחזקו את הקבוצה”.

אני פותח פה ראיון שעשית עם תומר חבז ואמרת כל שהפועל חדרה תקעה לך סכין בגב, היא יצאה כבר?

”התחושה הייתה אותה תחושה, ועובדה שליבנו את הדברים. אני חושב שאם הייתי נשאר אז הפועל חדרה הייתה נשארת בליגת העל. אני אחד המאמנים שהצליחו ביחס לתקציב למכור שחקנים שהכניסו כסף למועדון”.

אותו יקיר שוורץ עדיין שם, הסכין שתקעו לך בגב כבר יצאה?

”כמו שאמרתי זה בוודאי לא היה פשוט, בטח במקום שאתה אוהב ומרגיש שייך אליו. אני ישבתי עם יקיר לפני כמה חודשים טובים וליבנו את הדברים. במוצאי שבת האחרון היה טלפון וידעתי את מי שצריך בהתאחדות, והפנים קדימה. אם כל אחד לא יעבוד במקום שפיטרו אותו אז מאמנים לא יוכלו לעבוד פה”.

לסיום, תן את מה שיושב לך על הלב בקשר להתאחדות לכדורגל.

”אתם מוזמנים לעשות תחקיר על הכדורגל הישראלי ולראות מה משלמים ומה לא, ומה מבטיחים ובסוף לא קורה”.