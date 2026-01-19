יום שני, 19.01.2026 שעה 11:08
71%1716-183921הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1675-172221פנרבחצ'ה3
64%1830-191022ריאל מדריד4
64%1851-190222ברצלונה5
64%1879-197522ולנסיה6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
27%1921-174422ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

מכבי ת"א: לוני ווקר לא ישחק מול אולימפיאקוס

הצהובים הודיעו כי הגארד, שסובל מפציעה בכתפו, לא ימריא עם הקבוצה לאתונה וייעדר מהמפגש מול היוונים. גם ג'ון דיברתולומיאו והנקינס לא כשירים

לוני ווקר (רועי כפיר)
לוני ווקר (רועי כפיר)

מכבי ת”א מתכוננת לקראת שבוע יווני כפול ביורוליג, כשמחר (שלישי) היא תפגוש את אולימפיאקוס החזקה בהיכל השלום והאחווה. הצהובים ייאלצו לשחק ללא שלושה שחקנים שסוחבים פציעות ולא ימריאו איתם לאתונה. 

מכבי תצטרך להמשיך להסתדר ללא כוכב הקבוצה, לוני ווקר, שסובל מפציעה בכתפו והוא ייעדר מההתמודדות. גם הסנטר החדש, זאק הנקינס, שכמעט ולא שיחק במדי הצהובים, עדיין לא החלים מחבלה בעצם מעל הקרסול והוא גם ייחסר. 

זאק הנקינס (רועי כפיר)זאק הנקינס (רועי כפיר)

עודד קטש לא יקבל במשחק הקרוב גם את הקפטן שלו, ג’ון דיברתולומיאו, שנפצע במשחק מול הפועל חולון. לאחר בדיקה, הגארד אובחן עם קרע קטן בשריר המפשעה, מה שצפוי לגרום לו לפספס את משחקי הקבוצה בשבועיים הקרובים.

