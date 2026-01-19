מכבי ת"א: לוני ווקר לא ישחק מול אולימפיאקוס

מכבי ת”א מתכוננת לקראת שבוע יווני כפול ביורוליג, כשמחר (שלישי) היא תפגוש את אולימפיאקוס החזקה בהיכל השלום והאחווה. הצהובים ייאלצו לשחק ללא שלושה שחקנים שסוחבים פציעות ולא ימריאו איתם לאתונה.

מכבי תצטרך להמשיך להסתדר ללא כוכב הקבוצה, לוני ווקר, שסובל מפציעה בכתפו והוא ייעדר מההתמודדות. גם הסנטר החדש, זאק הנקינס, שכמעט ולא שיחק במדי הצהובים, עדיין לא החלים מחבלה בעצם מעל הקרסול והוא גם ייחסר.

זאק הנקינס (רועי כפיר)

עודד קטש לא יקבל במשחק הקרוב גם את הקפטן שלו, ג’ון דיברתולומיאו, שנפצע במשחק מול הפועל חולון. לאחר בדיקה, הגארד אובחן עם קרע קטן בשריר המפשעה, מה שצפוי לגרום לו לפספס את משחקי הקבוצה בשבועיים הקרובים.