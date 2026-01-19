"אנחנו צריכים ויכולים לנצח את הפועל באר שבע"

אחרי ההדחה הכואבת בבעיטות עונשין מ-11 מטרים מול מכבי תל אביב בשמינית גמר הגביע, הפועל תל אביב חוזרת הערב (שני, 20:00) לליגה במטרה אחת והיא להישאר מושלמת בבלומפילד. החבורה של אליניב ברדה תארח את הפועל באר שבע ותקווה להשיג ניצחון יוקרתי שישאיר את הדרבי מאחור.

"הדרבי הזה היה אכזרי, אבל מבחינתנו שייך להיסטוריה", אמרו בחודורוב, "אנחנו עוברים ימים לא קלים, אבל צריך לקחת את זה בפרופורציות. היינו קרובים מאוד להיות ברבע גמר ולעשות ניצחון הכי מתוק שיש, אבל זה העולם. אם אנחנו רוצים להמשיך קדימה אנחנו צריכים לנצח את באר שבע ויש לנו את הכלים לזה".

מאמן הקבוצה אליניב ברדה, עבורו זה לא עוד משחק, הבהיר לחניכיו את החשיבות לנצח את באר שבע דווקא אחרי אירועי הדרבי. "אם ננצח את באר שבע, נצא לדרך חדשה ונבוא לדרבי בכוחות אחרים", אמרו בהפועל.

אליניב ברדה (רועי כפיר)

במועדון סומכים במאת באחוזים על אליניב ברדה להחזיר את הקבוצה למסלול. ברדה יצטרף שוב להסתדר ללא כמות חיסורים גדולה. עומרי אלטמן, שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני והפצוע הטרי לתקופה הקרובה פרננד מאיימבו יחסרו. דורון ליידנר בספק, אבל יתכן שיחזור לסגל, כאשר שחר פיבן יהיה בסגל ואף ייתכן שיפתח לאור המצוקה בחלק האחורי.

בהנחה ותתקבל החלטה לפתוח עם פיבן, זיו מורגן אמור לפתוח לצד שיקו אלבס. בקישור יפתחו כרגיל אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו ולויזוס לויזו. מלך השערים של הפועל, סתיו טוריאל, כשיר והוא אמור לפתוח לצד רוי קורין ודניאל דאפה בשלישיית ההתקפה.