מה היחסים ב-Winner להפועל ת"א נגד ב"ש?

עוד יום גדוש במשחקים מצפה לנו, עם מפגשים נהדרים גם בישראל וגם באירופה. במוקד, הפועל תל אביב תארח את הפועל באר שבע להתמודדות ענקית בליגת העל הערב (שני, 20:00). בנוסף, מכבי פתח תקווה תפגוש את מ.ס כפר קאסם בליגה הלאומית ובספרד, אלצ’ה תארח את סביליה.

במפגש בין הפועל ת”א לב”ש, הדרומיים פייבוריטים על פי ה-Winner עם יחס של פי 1.80 לניצחון. אם החבורה של אליניב ברדה תנצח, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 3.85. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 3.40.

בלאומית, מכבי פתח תקווה עדיפה על כפר קאסם עם יחס של פי 1.45 לצאת עם מלוא שלוש הנקודות. אם הקבוצה מהמגזר תנצח, המנחשים נכונה יזכו ביחס של פי 4.00. תיקו ייתן יחס של פי 3.25.

בין אלצ’ה לסביליה, היחסים קצת יותר צמודים. המארחת קיבלה יחס של פי 2.15 לניצחון, כאשר אם האנדלוסים ייצאו עם ידם על העליונה – היחס יעמוד על פי 3.10. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, התוצאה תניב יחס של פי 3.10.