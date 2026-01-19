יום שני, 19.01.2026 שעה 11:08
כדורגל ישראלי

מה היחסים ב-Winner להפועל ת"א נגד ב"ש?

התל אביבים יארחו הערב ב-20:00 את הדרומיים, שזוכים ליחס של פי 1.80 לניצחון. כמה קיבלה החבורה של ברדה? וגם: מכבי פ"ת בלאומית וסביליה בספרד

|
דניאל דאפה מנסה לעבור את מתן בלטקסה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה מנסה לעבור את מתן בלטקסה (רדאד ג'בארה)

עוד יום גדוש במשחקים מצפה לנו, עם מפגשים נהדרים גם בישראל וגם באירופה. במוקד, הפועל תל אביב תארח את הפועל באר שבע להתמודדות ענקית בליגת העל הערב (שני, 20:00). בנוסף, מכבי פתח תקווה תפגוש את מ.ס כפר קאסם בליגה הלאומית ובספרד, אלצ’ה תארח את סביליה.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

במפגש בין הפועל ת”א לב”ש, הדרומיים פייבוריטים על פי ה-Winner עם יחס של פי 1.80 לניצחון. אם החבורה של אליניב ברדה תנצח, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 3.85. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 3.40.

בלאומית, מכבי פתח תקווה עדיפה על כפר קאסם עם יחס של פי 1.45 לצאת עם מלוא שלוש הנקודות. אם הקבוצה מהמגזר תנצח, המנחשים נכונה יזכו ביחס של פי 4.00. תיקו ייתן יחס של פי 3.25.

בין אלצ’ה לסביליה, היחסים קצת יותר צמודים. המארחת קיבלה יחס של פי 2.15 לניצחון, כאשר אם האנדלוסים ייצאו עם ידם על העליונה – היחס יעמוד על פי 3.10. אם המשחק ייגמר ללא הכרעה, התוצאה תניב יחס של פי 3.10.

