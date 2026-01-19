איציק כלפי
19/01/2026 20:00
לוקאס פלקאו בין שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
מפגש גדול בבלומפילד. בשעה זו, הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל. החבורה של אליניב ברדה מגיעה אחרי ההדחה הכואבת והדרמטית מגביע המדינה לאור ההפסד בפנדלים בדרבי למכבי תל אביב. האורחת מצידה, יודעת ששלוש נקודות הן קריטיות כשבית”ר ירושלים פתחה פער ועלתה לפסגה טרם שריקת הפתיחה באצטדיון היפואי.
האדומים מתל אביב ספגו מכה לא פשוטה נגד היריבה העירונית בגביע, וכבר הם מקבלים יריבה חזקה נוספת וצריכים להתעשת. במחזור שעבר בליגה, ברדה וחניכיו סיימו ב-3:3 משוגע עם הפועל חיפה בסמי עופר, אבל החזרה למגרש הביתי שהוא מבצרם העונה אמורה להעניק להם הרבה ביטחון.
ה-0:0 מול מכבי חיפה במחזור הקודם קצת עצר את רן קוז’וק ושחקניו, שחזרו לנצח מהר עם 1:2 על הפועל ירושלים בדרך לשלב הבא בגביע. מאז המפלה מול עירוני טבריה לפני חודש, הקבוצה מבירת הנגב לא נכנעה, כשעכשיו הלחץ עבר אליה לאחר שבית”ר כאמור תפסה את המקום הראשון לפני המשחק של הדרומיים שינסו להשתוות שוב לירושלמים.
הקבוצות נפגשו לראשונה העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז בחודש אוגוסט הפועל ת”א ניצחה 0:2. בסיבוב הראשון של 2025/26, הפועל ב”ש השיגה 1:2 בטרנר משערים של אופיר דוידזאדה ודן ביטון (פנדל), כשסתיו טוריאל רק השווה זמנית.
מחצית ראשונה
-
'26
- טוריאל מסר את כדור הקרן וקיבל חזרה, ספק ניסה להרים וספק בעט, אליאסי שוב היה במקום
-
'25
- מצב נוסף להפועל ת"א. אנדריאן קרייב ניסה להעביר רוחב מאגף ימין, הכדור שלו כמעט נכנס לרשת, אך אליאסי הדף לקרן
-
'23
- חילוף כפוי מוקדם בב"ש. לופס לא יכול היה להמשיך יותר, אופיר דוידזאדה נכנס במקומו
-
'21
- הלדר לופס נפגע וקיבל טיפול על כר הדשא
-
'10
- הזדמנות נוספת להפועל ת"א. לויזו לקח כדור באגף ימין, עבר לרגל שמאל, התקדם ושחרר בעיטה שטוחה וחזקה, אליאסי הדף לקרן
-
'4
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: אוי אוי אליאסי. בלוריאן החזיר כדור אחורה לשוער, שעצר לא טוב עם הרגל ושגה בענק, לויזו ניצל זאת, חטף ומול שער ריק לא התבלבל וכבש
-
'2
- הזדמנות ראשונה במשחק. הרחקה של שחר פיבן הגיעה עד לקאנגווה שניסה בעיטה מסף הרחבה, אך הכדור היה חלש ופספס את המסגרת
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!