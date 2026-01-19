הרכבים וציונים



לוקאס פלקאו בין שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי) לוקאס פלקאו בין שחקני הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

מפגש גדול בבלומפילד. בשעה זו, הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל. החבורה של אליניב ברדה מגיעה אחרי ההדחה הכואבת והדרמטית מגביע המדינה לאור ההפסד בפנדלים בדרבי למכבי תל אביב. האורחת מצידה, יודעת ששלוש נקודות הן קריטיות כשבית”ר ירושלים פתחה פער ועלתה לפסגה טרם שריקת הפתיחה באצטדיון היפואי.

האדומים מתל אביב ספגו מכה לא פשוטה נגד היריבה העירונית בגביע, וכבר הם מקבלים יריבה חזקה נוספת וצריכים להתעשת. במחזור שעבר בליגה, ברדה וחניכיו סיימו ב-3:3 משוגע עם הפועל חיפה בסמי עופר, אבל החזרה למגרש הביתי שהוא מבצרם העונה אמורה להעניק להם הרבה ביטחון.

ה-0:0 מול מכבי חיפה במחזור הקודם קצת עצר את רן קוז’וק ושחקניו, שחזרו לנצח מהר עם 1:2 על הפועל ירושלים בדרך לשלב הבא בגביע. מאז המפלה מול עירוני טבריה לפני חודש, הקבוצה מבירת הנגב לא נכנעה, כשעכשיו הלחץ עבר אליה לאחר שבית”ר כאמור תפסה את המקום הראשון לפני המשחק של הדרומיים שינסו להשתוות שוב לירושלמים.

הקבוצות נפגשו לראשונה העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז בחודש אוגוסט הפועל ת”א ניצחה 0:2. בסיבוב הראשון של 2025/26, הפועל ב”ש השיגה 1:2 בטרנר משערים של אופיר דוידזאדה ודן ביטון (פנדל), כשסתיו טוריאל רק השווה זמנית.