הרכבים וציונים



כריסטיאן מרטינס מול אופק ביטון (שחר גרוס) כריסטיאן מרטינס מול אופק ביטון (שחר גרוס)

המחזור ה-19 של ליגת העל מתקרב לסיומו, כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל חיפה באצטדיון מרים בנתניה. החבורה של שי ברדה מגיעה אחרי ה-2:5 המהדהד על מ.ס אשדוד, בזמן שזו של גל אראל מגיעה אחרי ה-3:3 המשוגע נגד הפועל תל אביב.

הקבוצה המארחת אמנם קטפה שלוש נקודות יקרות במחזור שעבר, אך מצבה עדיין לא מזהיר בתחתית הטבלה והיא רוצה להמשיך ולא לאבד משחקים כדי לברוח למעלה, בטח אחרי שהפועל ירושלים שמתחתיה, השיגה 0:2 יקר על עירוני טבריה. אם תצא עם ידה על העליונה, תשתווה בנקודות להפועל חיפה.

מנגד, החיפאים לא טעמו את טעם הניצחון כבר שלושה משחקים ברציפות, בהם ספגו שבעה שערים בסך הכל. האורחת מהכרמל תנסה לנעול הפעם את השער שלה וגם לנצל את ההזדמנויות מול המסגרת של היריבה, על מנת לחזור למסלול ולא להסתבך אפילו בטעות בקרבות הירידה.

שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בשלב הבתים של גביע הטוטו, שם קריית שמונה השיגה 0:1. בסיבוב הראשון של העונה בליגה, אי שם בתחילת חודש אוקטובר, הצדדים נפרדו ב-0:0 נטול שערים בסמי עופר, במפגש בו ניב אנטמן עצר שני פנדלים של האורחים.