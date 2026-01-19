יום שני, 19.01.2026 שעה 20:43
הפועל חיפה
דקה 52
1 1
שופט: דקל צינו
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 19/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
כריסטיאן מרטינס מול אופק ביטון (שחר גרוס)
כריסטיאן מרטינס מול אופק ביטון (שחר גרוס)

המחזור ה-19 של ליגת העל מתקרב לסיומו, כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל חיפה באצטדיון מרים בנתניה. החבורה של שי ברדה מגיעה אחרי ה-2:5 המהדהד על מ.ס אשדוד, בזמן שזו של גל אראל מגיעה אחרי ה-3:3 המשוגע נגד הפועל תל אביב.

הקבוצה המארחת אמנם קטפה שלוש נקודות יקרות במחזור שעבר, אך מצבה עדיין לא מזהיר בתחתית הטבלה והיא רוצה להמשיך ולא לאבד משחקים כדי לברוח למעלה, בטח אחרי שהפועל ירושלים שמתחתיה, השיגה 0:2 יקר על עירוני טבריה. אם תצא עם ידה על העליונה, תשתווה בנקודות להפועל חיפה.

מנגד, החיפאים לא טעמו את טעם הניצחון כבר שלושה משחקים ברציפות, בהם ספגו שבעה שערים בסך הכל. האורחת מהכרמל תנסה לנעול הפעם את השער שלה וגם לנצל את ההזדמנויות מול המסגרת של היריבה, על מנת לחזור למסלול ולא להסתבך אפילו בטעות בקרבות הירידה.

שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בשלב הבתים של גביע הטוטו, שם קריית שמונה השיגה 0:1. בסיבוב הראשון של העונה בליגה, אי שם בתחילת חודש אוקטובר, הצדדים נפרדו ב-0:0 נטול שערים בסמי עופר, במפגש בו ניב אנטמן עצר שני פנדלים של האורחים.

מחצית ראשונה
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים עם ברדה (שחר גרוס)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים עם ברדה (שחר גרוס)
יאיר מרדכי רץ לחגוג עם שי ברדה (שחר גרוס)יאיר מרדכי רץ לחגוג עם שי ברדה (שחר גרוס)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)
  • '36
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה השוותה ל-1:1: איזה קצב. הרמה נכנסה לרחבה ויצרה ערבוביה, הכדור הגיע ליאיר מרדכי, שהסתובב ושלח חצי בעיטת יעף מקרוב לרשת
שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה מברכים את רותם חטואל (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה מברכים את רותם חטואל (שחר גרוס)
רותם חטואל כובש (שחר גרוס)רותם חטואל כובש (שחר גרוס)
  • '30
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: נגד מהלך המשחק, האורחת יצאה להתקפה מהירה, כשהכדור הגיע לרותם חטואל על קצה הרחבה. החלוץ השתלט ושלח בעיטה חזקה, ששפשפה שחקן הגנה והלכה לפינה של הרשת
  • '25
  • חילוף
  • מצ'יני מפגע במהלך ההצלה הגדולה שלו ולא היה יכול להמשיך, ניב אנטמן החליף אותו
  • '22
  • החמצה
  • זה היה הכי קרוב במשחק עד כה! אריאל שרצקי שלח פצצה למשקוף מתוך הרחבה. הריבאונד נחת אצל יאיר מרדכי, שסחט הצלה גדולה של בנג’מין מצ’יני
רותם חטואל (שחר גרוס)רותם חטואל (שחר גרוס)
  • '10
  • החמצה
  • מסירה לא טובה של שחקן הגנה הגיעה ליאיר מרדכי, שניסה בעיטה מרחוק, אך הכדור שלו הלך מעל השער
  • '4
  • כרטיס צהוב
  • שי בן דוד ראה את הצהוב הראשון במשחק אחרי שעצר מתפרצת מסוכנת של הפועל חיפה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת באצטדיון מרים לדרך!
