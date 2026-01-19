רבע 1, 05:08: נס ציונה - גליל עליון 8:10

המחזור ה-14 בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו כשעירוני נס ציונה והפועל גליל עליון נפגשות לקרב תחתית רותח, בו המפסידה תסתבך עוד יותר לקראת המשך העונה. עבור שתי הקבוצות המשחק הוא קריטי כאשר ניצחון של המארחת יפתח פער של שלושה משחקים במאזן בינה לבין הקבוצות שמתחת לקו האדום, לעומת זאת, במידה והאורחת תנצח היא תצמצם פערים ותברח מהמקום האחרון בטבלה.

החבורה של מאיר טפירו מגיעה להתמודדות במומנטום שלילי לאחר ניצחון בודד בששת המשחקים האחרונים אשר הוביל אותם עד למקום ה-11 בטבלה. מנגד הצפוניים מגיעים לאחר תשעה הפסדים רצופים ובמקום האחרון בטבלה עם אותו מספר ניצחונות כמו שיש לאליצור נתניה.

בעונה שעברה, גליל עליון עצרה את רצף ההפסדים הארוך ביותר שלה, שעמד על חמישה הפסדים, דווקא מול נס ציונה עם ניצחון ביתי 65:77 בכפר בלום. באותו משחק לוקאס גולדנברג, כיום שחקנה של הפועל העמק, רשם שיא קריירה בליגה עם 28 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית עירוני נס ציונה: יורי קולינס, ספנסר וייס, ברייס בראון, אודוקה אזובוקיי, ג'קסון רואו.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין, דיג'יי קנדי, רז אדם, טוני דגלאס, סם אלג'יקי.