יום שני, 19.01.2026 שעה 11:06
כדורגל ישראלי

"מבינים את חשיבות המשחק, זה לא יהיה פשוט"

ב"ש דרוכה לפני הפועל ת"א (20:00): "יריבה שלא הפסידה שנה וחצי בבית ומגיעה כחיה פצועה". קוז'וק מתלבט לגבי המערך, וגם: הדגשים על טוריאל ולואיזו

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי שאיבדה נקודות יקרות במחזור האחרון מול מכבי חיפה, הפועל באר שבע יוצאת הערב (שני, 20:00) למשימה קשה  בבלומפילד מול הפועל תל אביב, שמחזיקה במאזן ביתי מושלם. הקבוצה של רן קוז’וק תפתח את המחזור לראשונה מהמקום השני בטבלה, כשהיא מפגרת בשלוש נקודות אחרי המוליכה בית"ר ירושלים.

"מבינים היטב את חשיבות המשחק, איבוד נקודות והפער מהמקום השני יגדל", אמרו בבירת הנגב, "החשבון פשוט, אנחנו חייבים לנצח את המשחק, אבל זה לא יהיה פשוט לנצח קבוצה שלא הפסידה שנה וחצי בבית ומגיעה כחיה פצועה. בסוף הכל מתחיל ונגמר בגישה".

קוז’וק עדיין שוקל את ההרכב והמערך לקראת המשחק, בין היתר בגלל היעדרותו של גיא מזרחי שמורחק בעקבות צבירת 5 כרטיסים צהובים. אחת האפשרויות שנבחנות היא מעבר למערך עם שלושה בלמים הכולל את מתן בלטקסה, ג’יבריל דיופ ואור בלוריאן (חוזר מצהובים), כאשר בצדדים ישחקו זאהי אחמד בצד ימין והלדר לופס בצד שמאל.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

פרט למערך של שלושה בלמים, האפשרות הנוספת והריאלית יותר היא להמשיך עם המערך הקבוע של ארבעה שחקני הגנה, כשאמיר גנאח יפתח. בבאר שבע שמים דגש מיוחד על עצירת המתפרצות של הפועל ת”א, ובעיקר על סתיו טוריאל ולויזוס לואיזו, שמסוכנים מאוד במעברים.

אליאל פרץ, שריצה עונש השעיה מהמשחק בגביע מול הפועל ירושלים בגלל צהובים, צפוי לחזור להרכב ולשחק במרכז הקישור לצד לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה. גם ניב אליאסי ישוב לעמדת השוער הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */