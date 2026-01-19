ציון 6 לעומרי גאנדלמן: הפיזיות שלו - גורם מפתח

לצ’ה ספגה הפסד 1:0 בסן סירו מול מילאן, לאחר משחק שקול למדי ברוב שלביו. במובנים רבים, ההתמודדות הזכירה מאוד את המשחק שנערך ביום רביעי מול אינטר. הקבוצה של די פרנצ’סקו שילמה ביוקר על טעות אחת שהכריעה את המשחק.

“עומרי גאנדלמן שוב פתח בהרכב, ככל הנראה במטרה להאיץ את ההשתלבות שלו במנגנונים הקבוצתיים, אך הרושם הוא שההופעה שלו עדיין הייתה מעט חמקמקה ולא בולטת מספיק”, נכתב עליו בתקשורת האיטלקית.

בארץ המגף העניקו לישראלי את הציון 6 וכתבו עליו בנוסף: “הוא נוכח באופן קבוע במאבקי גובה, אך לא תמיד נמצא בלב העניינים. עם זאת, הפיזיות שלו ממשיכה להיות גורם מפתח במרכז המגרש”.