יום שני, 19.01.2026 שעה 10:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2428-2620ריאל סוסיאדד8
2428-1920אתלטיק בילבאו9
2434-2020ג'ירונה10
2324-2519אלצ'ה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2130-2420מיורקה14
2126-1520חטאפה15
2030-2419סביליה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

התגובה האירונית של פרמין לופס על השיפוט

קשר ברצלונה לא אהב את פסילת השער של לאמין ימאל ואת תצוגת השיפוט, העלה אמוג'ים של צחוק ופרסם עוד רמיזה עוקצנית: "הם לא יצליחו לשבור אותנו"

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

ברצלונה ירדה מאוכזבת במיוחד מהמפגש מול ריאל סוסיאדד, ולא רק בגלל ההפסד 2:1. גם השחקנים וגם המאמן האנזי פליק הביעו חוסר שביעות רצון חריף מהשיפוט של חיל מנסאנו ומההתנהלות של צוות ה-VAR בראשות דל סרו גראנדה, לאחר ששלושה שערים של הקבוצה נפסלו, כשהשער של לאמין ימאל היה זה שהצית את הסערה הגדולה.

המהלך השנוי במחלוקת התרחש בדקה ה-28, לאחר לחץ כבד ברחבה של סוסיאדד ורצף נגיעות וכדורים חוזרים. לאמין ימאל עט על כדור חופשי, הכניע את רמירו וכבר חגג שער שהיה אמור להעלות את ברצלונה ליתרון במחצית הראשונה. אלא שאז הגיעה בדיקה ממושכת בחדר ה-VAR, ובסיומה הודיע מנסאנו לקפטנים כי השער נפסל בטענת נבדל. לפי פרשנות צוות השיפוט, הנגיעה האחרונה בכדור הייתה של ז'ול קונדה, מה שהעמיד את לאמין בעמדת נבדל, החלטה שעוררה בלבול גדול מאחר שההילוכים החוזרים לא סיפקו זווית ברורה שמוכיחה זאת באופן חד משמעי.

מי שנתן ביטוי פומבי לכעס בחדר ההלבשה היה פרמין לופס. הקשר העלה לחשבון האינסטגרם שלו צילום מתוך שידור ה-VAR, בצירוף אימוג'ים של צחוק, תגובה אירונית שנועדה להמחיש עד כמה ההחלטה נראתה בעיניו מופרכת. הפוסט שלו שיקף את התחושה הכללית בסגל, שלפיה שוב מדובר בהחלטה גבולית במיוחד שמכריעה משחק.

הסטורי של פרמין (צילום מסך)הסטורי של פרמין (צילום מסך)

גם פרנקי דה יונג לא הסתיר את תסכולו, והתייחס לאחר המשחק לגישה של השופט, שלטענתו לא אפשרה אפילו דיאלוג בסיסי. פליק עצמו הצטרף לביקורת במסיבת העיתונאים, ואף הזכיר מקרה דומה מהעונה שעברה, אז שער של רוברט לבנדובסקי נפסל בהחלטת VAR מעוררת מחלוקת, גם כן תחת דל סרו גראנדה. בתגובה צינית, אמר המאמן: "עבודה טובה".

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

בסיום, מעבר להפסד עצמו, ברצלונה נותרה עם תחושה קשה של חוסר צדק. פרמין סיכם זאת במסר נוסף שפרסם לאחר המשחק: "גאה בקבוצה שלי, הם לא יצליחו לשבור אותנו", משפט שמדגיש שהסערה סביב השיפוט לא צפויה להיעלם, אלא להפוך לעוד נקודת חיכוך בעונה שכבר רצופה במחלוקות.

