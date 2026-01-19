אסאנטה: גזענות זה לא משהו שאפשר לטאטא הצידה

מכבי תל אביב הובסה אמש (ראשון) 4:1 בסמי עופר בידי מכבי חיפה והתחושה היא שיצאה ממאבק האליפות כשהיא רחוקה תשע נקודות מהמקום הראשון. זו הייתה עוד התבזות של האלופה העונה שספגה תבוסה שנייה קשה במיוחד בליגת העל אחרי ה-6:2 מול בית"ר ירושלים. לצד כל הביקורות והדברים שעוד ידובר עליהם רבות בנוגע לעתיד המועדון, בסיום המשחק אי אפשר היה להתעלם מהסערה בירידה מהדשא כאשר הליו וארלה וטייריס אסאנטה טענו לכך שחוו גזענות מצד אוהדי מכבי חיפה.

“כדורגל זה משחק של ניצחונות והפסדים, זה חלק מהענף ועם זה אין לי בעיה. ביקורת מקצועית, אני יכול לקבל הכל. שיגידו שאני שחקן לא טוב, שיקללו אותי על היכולת, זה לא מזיז לי. אבל יש קו אדום שאסור לחצות, וזה גזענות. את זה אי אפשר לקבל”, אמר אסאנטה לאחר המשחק.

“חשוב לי להבהיר, אני לא מדבר על כל הקהל. יש מיעוט קטן שעושה בעיות כאלה, וזה בדיוק העניין. ככדורגלנים וכאנשים אנחנו חווים דברים כאלה כבר הרבה זמן, אבל מתישהו חייבים לעצור ולהגיד: עד כאן”, הוסיף ההולנדי של מכבי ת"א.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

מה לדעתך צריך לקרות בעקבות אירוע כזה?

“המועדונים, האוהדים, ההתאחדות והכדורגל במדינה חייבים להיות מאוד זהירים בנושא הזה. צריך לחקור מקרים כאלה ולתת לכך השלכות. זו לא בדיחה וזה לא משהו שאפשר לטאטא הצידה”.

מכבי תל אביב מרוחקת תשע נקודות מהמקום הראשון. מאבק האליפות עדיין על הפרק?

“ברור שכן. כשאתה במכבי תל אביב אתה תמיד חייב לחשוב על המקום הראשון. העונה עוד ארוכה, ויש לנו משחקים מול הקבוצות שנמצאות מעלינו בטבלה. בכדורגל הכל אפשרי”.

אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)

איך אתה מרגיש אחרי הפציעה והאכזבה מלצאת מוקדם ולא לעזור לקבוצה?

“זה מאוד קשה. כל שחקן רוצה לשחק ולהרגיש בריא, ואני לא שונה בזה מאף אחד. זה היה מאוד לא נעים לצאת כל כך מוקדם ולצפות מהצד בלי יכולת להשפיע. מצד שני, יש לנו סגל איכותי עם מספיק שחקנים שיכולים למלא את החסר. זה לא נעים – אבל זה חלק מהכדורגל”.