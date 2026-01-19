יום שני, 19.01.2026 שעה 08:37
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

דני אבדיה: "הרגשתי טוב". בארה"ב מתמוגגים

הישראלי שיתף אחרי המשחק: "קצת הורדנו פוקוס בסיום, הצוות הרפואי הכין אותי נהדר". בתקשורת החמיאו: "מעודד לראות אותו חוזר ומיד משתלט על המגרש"

דני אבדיה (צילום מסך)
דני אבדיה (צילום מסך)

דני אבדיה לא רק הוביל את פורטלנד על הפרקט בדרך לניצחון 110:117 על סקרמנטו, אלא גם סיכם בעצמו את הערב המרשים לאחר המשחק, כשהוא מדגיש את הדרך שבה חזר מהפציעה ואת החשיבות של הניצחון עבור הקבוצה. ההופעה שלו לא נעלמה מעיני התקשורת בארה”ב, שהרעיפה מחמאות על השליטה, הבגרות וההשפעה שלו בשני צידי המגרש, והציבה אותו כשחקן המרכזי של המשחק וכאחד הסיפורים הבולטים של התקופה האחרונה בליגה.

“דני עלה לפרקט אחרי שהחמיץ שלושה משחקים ונראה קצת חלוד, הוא קלע רק 15 נקודות בתשע הדקות הראשונות שלו על המגרש. עצלן. בסיום הוא חתם ערב של 30 נקודות, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים ושורה של מהלכים מכריעים בדקות ההכרעה. שיידון שארפ נשא גם הוא בנטל עם 27 נקודות ו-7 ריבאונדים”, נכתב באירוניה בארה”ב.

“לאחר שסבל מבעיות גב שאילצו אותו להחמיץ את שלושת המשחקים האחרונים, היה מעודד לראות את אבדיה חוזר ומיד משתלט על המגרש. הוא היה השחקן הטוב ביותר על הפרקט, הוביל את כל הקלעים עם 30 נקודות והוסיף 8 אסיסטים. המסע שלו לעבר מקום בסגל האולסטאר נמשך”, הוסיף.

דני אבדיה זורק (רויטרס)דני אבדיה זורק (רויטרס)

אבדיה אמר בסיום: "אי אפשר להמעיט בערכן של קבוצות, קצת הורדנו פוקוס בסיום, אבל הצלחנו עדיין לסגור את המשחק ולנצח זה הכי חשוב. הרגשתי טוב, אני עדיין חוזר לכושר, הצוות הרפואי עשה עבודה נהדרת בלהכין אותי וגם צוות האימון. אני מרגיש שכולנו משחקים נהדר ביחד ויש כימיה טובה. דונובן קלינגן היה נהדר, יש לו חלק מרכזי במה שאנחנו עושים, הוא משתפר בכל משחק וכיף לראות את זה, אני שמח לחזור לשחק".

אגב, הישראלי סיים הופעה תשיעית העונה בה קלע לפחות 30 נקודות לצד חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, והוא חמישי אי פעם אצל הטרייל בלייזרס בנתון הזה לעונה אחת. מיותר לציין שיש עוד הרבה מאוד משחקים עד לסיום העונה.

