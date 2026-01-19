יום שני, 19.01.2026 שעה 07:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אם גולדהאר לא יבצע מהפכה זה יעיד הרבה עליו

האזינו לפודקאסט: מכבי תל אביב חטפה עוד תבוסה מבישה, הסיום היה מבזה ושערורייתי. הבעלים יכול להרשות לעצמו לא לזעזע את עמדת המאמן וגם את הסגל?

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב חטפה עוד תבוסה מבישה, הפעם 4:1 מול מכבי חיפה בסמי עופר, וכך חתומים ז׳רקו לאזטיץ׳ ושחקניו באותה עונה על שלוש מהתבוסות הקשות של הצהובים בשנים האחרונות וחלקן אף בכלל.

הסיום המבזה בסמי עופר היה סיום הולם לקיץ שניתן להבין כיום שהיה שערורייתי, עם ויתור על יותר מדי ישראלים לטובת זרים שלא הצליחו להשפיע כלל. הכישלון בראש ובראשונה התחיל למעלה, אצל הבעלים והשדרה הניהולית, והמשיך למאמן עצמו שלא ידע לנהל את הסגל בתוך העומסים החריגים ובאופן כללי הקבוצה שלו משחקת כדורגל רע מאוד. 

אז לאן מכבי ת״א הולכת מפה והאם גולדהאר באמת יכול להרשות לעצמו לא לזעזע לא רק את עמדת המאמן אלא גם את סגל השחקנים שלו בינואר? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים.

