אם גולדהאר לא יבצע מהפכה זה יעיד הרבה עליו

מכבי תל אביב חטפה עוד תבוסה מבישה, הפעם 4:1 מול מכבי חיפה בסמי עופר, וכך חתומים ז׳רקו לאזטיץ׳ ושחקניו באותה עונה על שלוש מהתבוסות הקשות של הצהובים בשנים האחרונות וחלקן אף בכלל.

הסיום המבזה בסמי עופר היה סיום הולם לקיץ שניתן להבין כיום שהיה שערורייתי, עם ויתור על יותר מדי ישראלים לטובת זרים שלא הצליחו להשפיע כלל. הכישלון בראש ובראשונה התחיל למעלה, אצל הבעלים והשדרה הניהולית, והמשיך למאמן עצמו שלא ידע לנהל את הסגל בתוך העומסים החריגים ובאופן כללי הקבוצה שלו משחקת כדורגל רע מאוד.

אז לאן מכבי ת״א הולכת מפה והאם גולדהאר באמת יכול להרשות לעצמו לא לזעזע לא רק את עמדת המאמן אלא גם את סגל השחקנים שלו בינואר? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים.