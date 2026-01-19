יום שני, 19.01.2026 שעה 07:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חיפה טרם דנה לגבי בכר, אופטימיות לגבי ברוניניו

במכבי חיפה מתמוגגים מה-1:4 על מכבי ת"א למרות כל החיסורים. בכר ייקרא בסופו של דבר למשרדו של שחר כדי לדון על הארכת חוזה. הברזילאי יחתום השבוע?

|
קנג'י גורה הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה הצטרף לחגיגה (עמרי שטיין)

נשיא מכבי חיפה יעקב שחר נראה אתמול מתמוגג בסיום המשחק בחדר ההלבשה של השחקנים מהניצחון המוחץ של קבוצתו 1:4 שלמעשה פתח מחדש את המאבק על המקום השלישי בליגה שמוביל בביטחון לאירופה, שזאת המטרה העיקרית של הקבוצה עד סיום העונה בלי קשר לרצון לזכות בגביע המדינה.

את עיקר המחמאות אתמול גרף מן הסתם ברק בכר שידע בזמן קצר יחסית מרגע שהחליף את דייגו פלורס לעשות מהפכה בקבוצה ולהחזיר אותה למאבק על אירופה. במכבי חיפה מציינים את השיפור הגדול ברמת היכולת והעצימות של הקבוצה, את ההתקדמות של מרבית השחקים ובעיקר את הצערת הקבוצה, אסטרטגיה שהוזנחה בתחילת העונה עם פלורס שבנה קבוצה שבלונית ומשעממת.

אתמול, חיפה עלתה לשחק מול היריבה המושבעת עם רשימה גדולה של חוסרים שכוללת את אלוף אפריקה הטרי עבדולאי סק, איתן אזולאי, דולב חזיזה ועלי מוחמד הפצועים. בקבוצה אומרים שבכר נאמן לדרכו בשבועות האחרונים, המשיך להאמין ולתת קרדיט לצמד הבלמים הצעיר ליסב עיסאת שהציג את משחקו הטוב ביותר, וכפי שפורסם ב-ONE מכבי חיפה תממש את האופציה עליו, ואלעד אמיר שנפצע בברכו ויש חשש שמדובר בפציעה ארוכה.

בכר: "שנתיים לא קלות, רגע גדול מבחינתי"

בנוסף לעיסאת ואלעד שיחק ללא רגשי נחיתות ובפעם הראשונה לעיניי 30 אלף אוהדים בסמי עופר, הכישרון העולה נבות רטנר פתח וגם התכבד בבישול השער הראשון למיכאל אוחנה. אם מוסיפים על השלושה את ינון פיינגזיכט וכובש השער הרביעי ניב גבאי הרי שראשי המועדון יכולים לפרגן על הדרך והעבודה במחלקת הנוער שמייצרת גל כזה גדול של שחקנים מוכשרים שהאיכות שלהם במגרש עולה לא אחת על החוסרים בקבוצה.

לפחות כרגע ולמרות ההצלחה בתקופה האחרונה מכבי חיפה טרם דנה ולא עוסקת מטעמים שלה בעתידו של בכר שמסיים חוזה בתום העונה. בכר, מנסה כמו אתמול במסע"ת שלא לעסוק בעתידו ולהתרכז רק במה שקרה במגרש וכאן אומרים במועדון מצפה לו עוד הרבה עבודה כדי להשיג את המטרה להגיע בביטחון לאירופה.

שחקני מכבי חיפה מאושרים עם גיא מלמד (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים עם גיא מלמד (עמרי שטיין)

בכל מקרה הדעה הרווחת היא שבסופו של דבר בכר ייקרא למשרדים של יעקב שחר כדי לקבל הארכת חוזה, והוא לא לבד. החלטה אמורה להתקבל גם לגבי עבדולאי סק כאשר השאלה היא מה יהיו הדרישות החדשות שסק ידרוש בידיעה שמדובר אולי בחוזה האחרון שלו בארץ ואולי גם הכי משמעותי לקראת שלהי הקריירה. מי שעוד יחתום על חוזה חדש לשלוש עונות מחר הוא ניב גבאי הצעיר.

אחרי צירוף סדריק דון נמשכים המגעים לצרף את הקשר הברזילאי ברוניניו. בחיפה מספרים שבין הצדדים אין פערים גדולים ויש אופטימיות באשר להחתמתו, ייתכן ועוד השבוע. סדריק אמור לערוך את אימון הבכורה שלו ולהיכלל בסגל מול מכבי נתניה.

סדריק דון (עמרי שטיין)סדריק דון (עמרי שטיין)

במכבי חיפה התייחסו לטענות של שחקני מכבי תל אביב על גזענות בסיום: ““הטענות שהועלו על ידי אנשי מכבי תל אביב נבדקו באמצעות מצלמות האצטדיון, בשלב זה לא נמצא להן אישוש. ככל שיימצא אדם שנהג באלימות או בגזענות הוא יורחק לאלתר. מכבי חיפה הוא מועדון מעורב אשר משלב שחקנים ואוהדים לא הבדל של דת ומדינה, אנו פועלים ונמשיך לפעול בנחישות למניעת אלימות וגזענות במגרשי הכדורגל”.

  
