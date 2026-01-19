יום שני, 19.01.2026 שעה 08:34
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4534-446438שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
31%4109-392536ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

חזר בגדול: 30 נקודות לאבדיה בניצחון על הקינגס

הישראלי הוביל את פורטלנד לניצחון 3 ברצף, 110:117 על סקרמנטו בחוץ, לאחר שפספס שלושה משחקים בעקבות מתיחה בגבו. הוסיף 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה חזר מהפציעה בדיוק כמו שפורטלנד הייתה צריכה אותו, ובדרך סיפק הצהרה נוספת בעונה שנראית יותר ויותר כמו עונת פריצה מלאה. אחרי שלושה משחקים בחוץ בשל מתיחה בגב התחתון, הישראלי שב לפרקט ונראה דומיננטי, חד ובשליטה מוחלטת, בדרך לניצחון חוץ 110:117 על סקרמנטו.

אבדיה היה האיש המרכזי של המשחק. הוא הוביל את כל הקלעים עם ערב התקפי מרשים, סיים עם 30 נקודות במשחק אחד ו-26 בנוסח אחר של הספירה הרשמית, לצד 8 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, כשהוא קולע 10 מ-18 מהשדה ב-31 דקות בלבד. כבר מהפתיחה היה ברור שהוא לא זקוק לזמן חזרה, כשקלע 15 נקודות בתוך קצת יותר מ-8 דקות ברבע הראשון והגיע ל-20 עוד לפני הירידה להפסקה. בדקות הסיום הוא שוב היה שם, רגוע ואחראי, כולל קליעות עונשין קריטיות שסגרו עניין.

הניצחון הזה הגיע בתנאים לא פשוטים עבור פורטלנד. זה היה המשחק השני של הקבוצה בבק-טו-בק, והיא עלתה אליו ללא ג'רו הולידיי, ג'רמי גרנט ורוברט וויליאמס השלישי, ועדיין הצליחה לשלוט ברוב שלבי ההתמודדות ולהחזיק ביתרון דו-ספרתי לאורך דקות ארוכות. גם כשהמשחק הסתבך בחמש הדקות האחרונות והקינגס צימקו את ההפרש, אבדיה שמר על קור רוח והוביל את הבלייזרס לקו הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

מעבר למספרים, התחושה הייתה שאבדיה היה השחקן הטוב ביותר על המגרש. הוא ניהל את המשחק, קיבל החלטות נכונות, ובלט בשני צידי הפרקט. לא במקרה בפורטלנד רואים בו כבר עכשיו עוגן מרכזי, והיכולת שהציג במשחק החזרה רק חיזקה את הדיבור סביב המשך ההתקדמות שלו בצמרת הליגה, כולל אזכורים הולכים וגוברים סביב מועמדות עתידית לאולסטאר.

דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)

גם התמונה הקבוצתית מתחברת לסיפור שלו. פורטלנד רשמה ניצחון שלישי רצוף במשחק הזה, שמיני בעשרת המשחקים האחרונים ו-12 ב-15, חזרה למאזן מאוזן של 22:22, ולראשונה מזה זמן נראית כמו קבוצה שמוצאת יציבות. אבדיה, שחזר מהפציעה והשתלט מיד על העניינים, הוא אחד הסמלים הבולטים לכך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
