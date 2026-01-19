חזר בגדול: 30 נקודות לאבדיה בניצחון על הקינגס

דני אבדיה חזר מהפציעה בדיוק כמו שפורטלנד הייתה צריכה אותו, ובדרך סיפק הצהרה נוספת בעונה שנראית יותר ויותר כמו עונת פריצה מלאה. אחרי שלושה משחקים בחוץ בשל מתיחה בגב התחתון, הישראלי שב לפרקט ונראה דומיננטי, חד ובשליטה מוחלטת, בדרך לניצחון חוץ 110:117 על סקרמנטו.

אבדיה היה האיש המרכזי של המשחק. הוא הוביל את כל הקלעים עם ערב התקפי מרשים, סיים עם 30 נקודות במשחק אחד ו-26 בנוסח אחר של הספירה הרשמית, לצד 8 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, כשהוא קולע 10 מ-18 מהשדה ב-31 דקות בלבד. כבר מהפתיחה היה ברור שהוא לא זקוק לזמן חזרה, כשקלע 15 נקודות בתוך קצת יותר מ-8 דקות ברבע הראשון והגיע ל-20 עוד לפני הירידה להפסקה. בדקות הסיום הוא שוב היה שם, רגוע ואחראי, כולל קליעות עונשין קריטיות שסגרו עניין.

הניצחון הזה הגיע בתנאים לא פשוטים עבור פורטלנד. זה היה המשחק השני של הקבוצה בבק-טו-בק, והיא עלתה אליו ללא ג'רו הולידיי, ג'רמי גרנט ורוברט וויליאמס השלישי, ועדיין הצליחה לשלוט ברוב שלבי ההתמודדות ולהחזיק ביתרון דו-ספרתי לאורך דקות ארוכות. גם כשהמשחק הסתבך בחמש הדקות האחרונות והקינגס צימקו את ההפרש, אבדיה שמר על קור רוח והוביל את הבלייזרס לקו הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)

מעבר למספרים, התחושה הייתה שאבדיה היה השחקן הטוב ביותר על המגרש. הוא ניהל את המשחק, קיבל החלטות נכונות, ובלט בשני צידי הפרקט. לא במקרה בפורטלנד רואים בו כבר עכשיו עוגן מרכזי, והיכולת שהציג במשחק החזרה רק חיזקה את הדיבור סביב המשך ההתקדמות שלו בצמרת הליגה, כולל אזכורים הולכים וגוברים סביב מועמדות עתידית לאולסטאר.

דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)

גם התמונה הקבוצתית מתחברת לסיפור שלו. פורטלנד רשמה ניצחון שלישי רצוף במשחק הזה, שמיני בעשרת המשחקים האחרונים ו-12 ב-15, חזרה למאזן מאוזן של 22:22, ולראשונה מזה זמן נראית כמו קבוצה שמוצאת יציבות. אבדיה, שחזר מהפציעה והשתלט מיד על העניינים, הוא אחד הסמלים הבולטים לכך.