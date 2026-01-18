"עצוב שמנרמלים גזענות ועצוב שזה לא ישתנה"

תקרית מכוערת בסיום המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, כאשר נרשם עימות מילולי בין חלק משחקני הצהובים לאוהדי מכבי חיפה בסמוך לספסל מכבי ת”א, כולל טענה לגזענות מהקהל הירוק כלפי שחקני האורחת. הרוחות נרגעו רק לאחר התערבות האבטחה.

מי שטען לגזענות נגדו הוא שחקן האלופה הליו וארלה, שכתב באינסטגרם שלו: “מה שקרה לי היום במשחק זה עצוב, זה עצוב שיש אנשים שמנרמלים גזענות, זה עצוב לראות ששום דבר לא קורה לגבי זה וזה עצוב לחשוב שלרוע המזל דברים לא ישתנו”.

וארלה הוסיף: “אנשים באים לכדורגל כדי לנסות לתקוף מנטלית שחקנים שרק באים לשחק כדורגל”.