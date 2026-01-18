יום שני, 19.01.2026 שעה 00:30
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

פנדל נשרק למרוקו, שחקני סנגל ירדו מהמגרש

דרמה אדירה בגמר אליפות אפריקה כשהמרוקאים קיבלו פנדל עמוק בתוספת הזמן והסנגלים ביצעו מחאה חסרת תקדים. לבסוף כשחזרו ברהים דיאס החטיא בפאננקה

הדרמה בין סנגל למרוקו (IMAGO)
הדרמה בין סנגל למרוקו (IMAGO)

גמר אליפות אפריקה סיפק מקרה חסר תקדים ודרמטי, כזה שקשה היה לדמיין גם בתסריט הפרוע ביותר. הדקות האחרונות של המשחק בין סנגל למרוקו הפכו לאירוע סוריאליסטי, עם שער שנפסל, פנדל שנוי במחלוקת, ירידה של קבוצה שלמה מהמגרש וחזרה דרמטית, ולבסוף גם החמצה בלתי נתפסת.

הכול החל בדקה ה-98, כאשר השופט שרק לפנדל לזכות מרוקו בעקבות נפילה של ברהים דיאס ברחבה. עוד לפני כן נפסל שער של סנגל, שכבש עבדולאי סק, בטענה לעבירה מוקדמת במהלך, החלטה שעוררה זעם גדול בקרב השחקנים הסנגלים. הצטברות ההחלטות הללו הובילה למחאה חריפה, ובצעד חריג במיוחד בחרה נבחרת סנגל לרדת מכר הדשא.

בשלב הזה נראה היה שהגמר עלול להתפוצץ, אך דקות לאחר מכן התרחש רגע נוסף שהמחיש את גודל המעמד. סאדיו מאנה עצמו ירד לחדרי ההלבשה, שוחח עם חבריו ושכנע אותם לחזור למגרש, במטרה להימנע מסנקציות חמורות שעלולות היו לפגוע בנבחרת.

לאחר חזרת הסנגלים, ניגש ברהים דיאס, שעליו בוצעה העבירה, לבעוט את הפנדל. מי שנחשב לגיבור המרוקאי של הטורניר כולו בחר בבעיטת פאננקה, מהלך שהיה אמור להכתיר אותו רשמית כגיבור הגמר. אלא שהסיפור קיבל תפנית חדה. אדואר מנדי נשאר עומד, לא נפל להטעיה וקלט את הכדור בידיים, רגע שהותיר את ברהים המום ואת הקהל המרוקאי שבור, שכבר עמד על הרגליים לקראת חגיגות היסטוריות.

כך, בתוך דקות ספורות, עבר גמר אליפות אפריקה רצף אירועים קיצוני, משער שנפסל ופנדל מעורר מחלוקת, דרך נטישת המגרש וחזרה דרמטית, ועד החמצה בלתי נתפסת מהנקודה הלבנה. משחק גמר שכבר נכנס להיסטוריה, לא בגלל כדורגל טהור בלבד, אלא בשל הדרמה והכאוס שהשתלטו עליו ברגעי הסיום.

