לילה מתוח במכבי ת״א: מחכים להחלטת גולדהאר

מכבי תל אביב בדרך ללילה מתוח. אחרי עוד השפלה חסרת תקדים שלא הייתה בעידן מיץ׳ גולדהאר עם רביעייה לרשת ממכבי חיפה, במועדון כולם על קוצים ולא יודעים להגיד מה יהיו ההשלכות של המשחק הזה.

עד כה היה נראה כי המועדון לא ממהר לעשות שינויים בעמדת המאמן או בעמדות אחרות בניהול המועדון על הכישלון המקצועי הגדול שמתרחש העונה בקריית שלום, וכעת השאלה מי ישלמו את המחיר.

גורמים בסביבת המועדון העריכו הלילה כי מעמדו של לאזטיץ׳ בסכנה גדולה, וכי לכל הפחות גולדהאר ישקול כעת את עתידו בכובד ראש לנוכח החרפה החדשה שנפלה על הקבוצה.

יחד עם זאת אותם גורמים בסביבת המועדון העריכו כי אין סיכוי שגולדהאר צופה בקבוצה ומנקה מאשמה גם את הניהול הספורטיבי בראשות מנספורד את פרייס ולכן יהיה מעניין מאוד לראות אם אילו החלטות ייצא מכאן גולדהאר - האם יזעזע או ימשיך כך ובמילים אחרות ירים דגל לבן על העונה הזו.

עד להיום היה הרושם שהנהלת מכבי ת״א לא מוכנה ללכת למהלך של מינוי מאמן הנוער, דן רומן, במקום לאזטיץ׳. אחרת, ייתכן כי השינוי כבר היה קורה מוקדם יותר. השאלה היא כעת האם עוד התבזות קשה כמו זו מול חיפה תוביל להחלטה אחרת.