יום שני, 19.01.2026 שעה 00:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

בלוריאן יחתום בקרוב בקנזס סיטי, יצטרף בקיץ

בדרך ללגיונר חדש ב-MLS. בלם הפועל ב"ש, אור בלוריאן, צפוי לחתום בימים הקרובים על חוזה ל-5 שנים בקנזס סיטי ולהצטרף אליה בסיום העונה הנוכחית

אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)
אור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

נהירת השחקנים הישראלים לליגת ה-MLS נמשכת. ל-ONE נודע כי בלם הפועל באר שבע, אור בלוריאן, צפוי לחתום בימים הקרובים בספורטינג קנזס סיטי, לשורותיה יעבור בתום העונה בהעברה חופשית.

בלוריאן כבר הגיע להבנות כספיות עם המועדון האמריקאי וצפוי להשתכר כ-350 אלף דולר לעונה, בחוזה שיימשך עד שנת 2031. מאחר שהחוזה שלו בבאר שבע מסתיים בתום העונה, הוא יוכל לעבור כאמור לקנזס סיטי ללא דמי העברה. בסגל הבלמים של הפועל באר שבע נמצאים כיום, מלבד בלוריאן, גם ג'יבריל דיופ, מתן בלטקסה והקפטן מיגל ויטור.

הבלם בן ה-25 החל את דרכו במכבי פתח תקוה, ממנה עבר להפועל באר שבע בספטמבר 2022, ובהמשך הושאל להפועל תל אביב בעונת 2023/24. בנוסף, בלוריאן רשם 4 הופעות בנבחרת הבוגרת. בקיץ, הוא צפוי לצאת בגיל 25 לראשונה בקריירה לשחק מחוץ לישראל.

