יום שני, 19.01.2026 שעה 00:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אסאנטה: לא נקבל גזענות, צריכים לחקור את זה

שחקן ההגנה של מכבי ת"א: "חייבים למתוח קו לגבי הגזענות". לאזטיץ': "השחקנים היו עייפים, אבל זה לא תירוץ. כשאתה פותח ככה הכדורגל מעניש אותך"

|
אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)
אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב ספגה מהלומה קשה בשאיפותיה לשמור על תואר האליפות, כאשר הובסה הערב (ראשון) 4:1 בסמי עופר מול מכבי חיפה והתרחקה עד כדי תשע נקודות מבית”ר ירושלים המוליכה, כשאפילו המקום השלישי כרגע בסכנה והירוקים צימקו את הפער מהצהובים לארבע נקודות בלבד.

ז’רקו לאזטיץ’ אמר אחרי המשחק: “הרגשנו שלא היינו שם במחצית הראשונה, היינו רכים, הקווים היו מתוחים מדי ולא כמו בדרך כלל, הייתה חסרה אינטנסיביות וזו הייתה הבעיה. במחצית השנייה השתפרנו, שלטנו והיו לנו מצבים והרגשנו שיש לנו מומנטום, אבל אז הפסדנו”.

“כשאתה מתחיל את המשחק בלי אנרגיה ונראה ככה… אז הכדורגל מעניש אותך. השחקנים היו עייפים? נראה ככה, אבל זה לא תירוץ”.

ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד גברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה)

“טעות לתת לאסאנטה לפתוח? הרופאים אמרו שאסאנטה במצב של מאה אחוז, אבל הוא קיבל בעיטה באזור שנפגע והוחלף. הוא היה עצוב בסוף המשחק,  אבל בגלל גזענות ולא בגלל ההפסד. מה עם אושר דוידה? הוא נפצע. כל משחק הוא חשוב, יש לנו מעט זמן לנוח ואז להתכונן לדרבי ולליגה האירופית. אני לא חושב עכשיו על מה יהיה, צריכים להשתפר”, הוסיף המאמן הסרבי.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

לאזטיץ' הוסיף: "אחרי השער השני ויתרנו. הגיע לנו להפסיד, אבל לא בתוצאה הזאת. הקבוצה הכי גרועה שלנו בעשור האחרון? זו דעתכם".

טייריס אסאנטה אמר: “הקבוצה הטובה יותר ניצחה, אנחנו לא יכולים לקבל גזענות. אי אפשר לקבל את זה, חייבים למתוח קו בנושא, צריכים לחקור את זה, אי אפשר לקבל את זה. יש רגעים שצריכים להגיד מספיק, אסור כשחקנים וכמועדון לקבל את זה”.

“אני לא מדבר על כל האוהדים, אלא על מי שנהגו בגזענות. אפשר להגיד עלינו דברים, שיגידו שאני שחקן גרוע, לא אכפת לי. אבל גזענות זה דבר אסור, צריכים להיזהר מאוד ולחקור את זה. העונה עדיין ארוכה ויש עוד מפגשים ישירים מול קבוצות שמעלינו”, הוסיף.

