מלמד: הרגע שחלמתי עליו, תמונת הניצחון שלי

מכבי חיפה הביסה הערב (ראשון) 1:4 את מכבי תל אביב בסמי עופר במשחק הכי גדול של הקבוצה של ברק בכר תחתיו מאז שחזר לאמן. הירוקים צימקו את הפער מהמקום השלישי לארבע נקודות וככל הנראה גם הוציאו את הצהובים ממרוץ האליפות. בסיום המשחק מתן אנגרסט נכנס לחדר ההלבשה עם השחקנים וההתרגשות הייתה בשיאה.

ברק בכר אמר אחרי המשחק: “יום משמח עבור האוהדים שסבלו הרבה בשנתיים האחרונות. אני יודע כמה המשחק הזה היה חשוב להם, אמרתי לשחקנים שהקהל רוצה המשכיות ואקסטרה מאמץ. אני שמח שנתנו את זה בגדול, היינו צריכים להוביל 0:4 במחצית הראשונה”.

“עברנו את הרגעים הלא קלים והתעלינו בדרך לניצחון גדול. זה מה שיפה בכדורגל, דברים דינמיים ושחקנים שנראים לא בכיוון פתאום בקדמת הבמה. זה ייאמר לזכותם כי הם האמינו בעצמם, גיא מלמד ומיכאל אוחנה היו בסיטואציה קשה ואני שמח בשביל שניהם, הם משתלבים טוב ויש שילוב טוב של צעירים ו-ותיקים פה, זה ה שחשוב”.

ברק בכר וז׳רקו לאזטיץ׳ (רדאד ג'בארה)

“יצרנו קבוצה, זה נשמע קלישאתי, קיבלנו המון ביקורות על ה-0:0 מול הפועל פתח תקווה, אבל שם הרגשית שיש קבוצה ולאט לאט הוספנו על זה הרבה כדורגל. יש אנרגיה טובה, זה הכל קשור לאנרגיות, יש אנרגיה טובה במועדון, בצוות ולמעלה ובסוף רואים את זה גם על המגרש”, הוסיף.

“זה חד משמעית הניצחון הכי גדול שלי בשנתיים האחרונות. עשינו חילופים התקפיים וזה עזר לנו לנצח. ברור שזה נותן תיאבון להמשיך ולעבוד ולקדם את הצעירים והקבוצה. אנחנו אמורים להתחזק, צירפנו את סדריק דון ואני מאמין שנצרף השבוע עוד שחקן, אנחנו צריכים את זה, עדיין אנחנו מאוד קצרים, סחטנו את כולם. צריכים יותר תחרות ועומק ואנחנו נעשה את זה”, הוסיף המאמן.

ברק בכר (עמרי שטיין)

“עברתי שנתיים לא קלות וזה רגע גדול בשבילי. גבאי? לכל שחקן יש את הסגנון שלו, אבל להיכנס בשני משחקים כאלה ולהראות הרבה ביטחון, זה משהו שהוא מדהים וכיף לראות, לכל שחקן ובטח צעיר צריכה להיות המשכיות, וכל עוד יהיה טוב הוא ישחק”, סיכם.

על תפקודו של סדריק דון אמר: “הוא שחקן מגוון וצעיר עם פוטנציאל גדול, אנחנו נשב ומעניין אותי גם לשמוע אותו איפה הוא מרגיש יותר נוח, זה יתרון גדול, שמעתי עליו המון דברים טובים. הוא צריך להוכיח את עצמו”.

סדריק דון (עמרי שטיין)

על מתן אנגרסט שהיה באצטדיון: “יש לו חלק בניצחון הזה, הוא בא והטריף את כולם באנרגיות שלו, הוא קפץ איתנו בחדר ההלבשה, המשפחה שלו מקסימה והאנרגיות שלו טובות, זה כיף ושמחים שהוא חלק המשפחה הירוקה".

על עתידו אמר: “אם שני הצדדים ירצו שנמשיך אז נמשיך. אני לא צריך להוכיח והוכחתי. יש כאן צוות מדהים שעושה עבודה טובה”.

גיא מלמד אמר: “תחושות מדהימות, רצינו לנצח מול האוהדים ונתנו להם יופי של הצגה. היינו מהמשחק מהדקה הראשונה, יזמנו, זה אמנם הלך קשה ונרדמנו קצת בחצי השני, אבל אז הכל התפוצץ. הקהל דחף אותנו, חבל שהמשחק לא נמשך אולי היינו מבקיעים עוד אחד”.

שחקני מכבי חיפה בטירוף (רדאד ג'בארה)

“על הרגע הזה שמנצחים 1:4 את מכבי ת”א ואני מבקיע ו-30 אלף איש שרים ומעודדים אותי, גם כשהייתי בצד ולא ספרו אותי, זה מה שרציתי וחלמתי. זה הרגע שלו חיכיתי. מרגיש שאם הייתי מקבל קרדיט מתחילת העונה הייתי כובש יותר והקבוצה הייתה עם יותר נקודות. אליפות? לא נדבר רחוק, ניצחון ראשון על קבוצה גדולה, אבל סמי עופר זה מבצר והאוהדים צריכים להתרגל לכדורגל התקפי שלו”.

מלמד הוסיף: “הביקורות והעקיצות רק מחזקות אותי, בסוף יש מספרים. הייתי שנה שעברה בקצב שלא עשו פה הרבה שנים. כבשתי בקצב מטורף, גם בתקופה שפחות שיחקתי קיבלתי המון אהבה מהקהל ברחוב ואמרו לי שאני חייב לשחק ושמתגעגעים לראות אותי. תמונת הניצחון שלי היא שגם כשלא הייתי בסגל ושמשחקים לפניי זה שרציתי שננצח פה 1:4, לתת גול ולשמוח עם 30 אלף אנשים. גם ילדים ושחקנים שפחות הולך להם צריכים להסתכל על זה כדוגמה ולהאמין לעצמם, לא להקשיב לביקורות, תאמינו בעצמכם ובסוף מי שיהיה טוב ישחק. כולם רוצים להצליח, לפעמים צריך להוכיח את זה בדרך יותר ארוכה".

מלמד: "נפתח לי התיאבון, אני רוצה לנצח עוד קבוצות גדולות פה ושנמשיך.