יום שני, 19.01.2026 שעה 00:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
מכבי ת"א מחוץ למרוץ האליפות: טבלת ליגת העל

הצהובים רחוקה 9 נקודות מבית"ר ירושלים שבפסגה, מכבי חיפה צימקה את הפער מהקבוצה של לאזטיץ' שבמקום השלישי ל-4 נקודות בלבד. תמונת המצב בליגת העל

|
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה היממה את מכבי תל אביב 1:4 הערב (ראשון) בסמי עופר, והוציאה אותה ממרוץ האליפות. הירוקים צימקו את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ שבמקום השלישי לארבע נקודות בלבד, כאשר האלופה המכהנת כבר במרחק תשע נקודות מבית”ר ירושלים הראשונה. כך נראית טבלת ליגת העל במחזור ה-19 שעדיין לא שוחק במלואו.

טבלת ליגת העל

1: בית"ר ירושלים – 45 נקודות, הפרש שערים 24+

2: הפועל באר שבע – 42 נקודות, הפרש שערים 27+ (משחק חסר)

3: מכבי תל אביב – 36 נקודות, הפרש שערים 15+

4: מכבי חיפה – 32 נקודות, הפרש שערים 20+

5: הפועל תל אביב – 29 נקודות, הפרש שערים 10+

6: הפועל פתח תקווה – 26 נקודות, הפרש שערים 3+

7: בני סכנין – 26 נקודות, הפרש שערים ‎-3

8: מכבי נתניה – 24 נקודות, הפרש שערים ‎-10

9: עירוני טבריה – 21 נקודות, הפרש שערים ‎-17

10: הפועל חיפה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-6 (משחק חסר)

11: מ.ס אשדוד – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-15

12: עירוני קריית שמונה – 16 נקודות, הפרש שערים ‎-7 (משחק חסר)

13: הפועל ירושלים – 15 נקודות, הפרש שערים ‎-11

14: מכבי בני ריינה – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-30

