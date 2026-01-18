יום שני, 19.01.2026 שעה 00:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4376-440337מיאמי היט
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
49%4432-434037שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
37%4401-443038שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
71%4461-466338דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
63%3867-410235יוסטון רוקטס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
57%4107-404135לוס אנג'לס לייקרס
49%4605-454439פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
32%4568-421638סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

טקילת Cincoro של מייקל ג'ורדן הוצגה בת"א

בערב אקסקלוסיבי, המנהלת האישית של אגדת הכדורסל ב-30 השנים האחרונות, אסתי פורטנוי, הציגה את המותג שבבעלותו: "חשוב לנו לשמור על המותג בחיים"

|
עליזה דיינים אלטרס, סמנכ״לית השיווק של גלובל ווין אנד ספיריט ואסתי פורטנוי (גבריאל סימן טוב - גלובל
עליזה דיינים אלטרס, סמנכ״לית השיווק של גלובל ווין אנד ספיריט ואסתי פורטנוי (גבריאל סימן טוב - גלובל

הערב (יום ראשון) התקיים ערב אקסקלוסיבי במלון "הג'ורג'" בתל אביב בו אסתי פורטנוי, המנהלת האישית של אגדת הכדורסל מייקל ג׳ורדן ב-30 השנים האחרונות, הציגה את מותג הטקילה Cincoro שבבעלותו של ג'ורדן, המיובא מופץ ומשווק בלעדית על ידי חברת גלובל ויין אנד ספיריט בישראל.

אסתי פורטנוי, מי שנחשבת לאחת הדמויות המשפיעות ביותר באימפריה של MJ ומנהלת השיווק שלו, ניצלה את ביקורה בארץ למפגש פסגה עם עיתונאים ואנשי עסקים. האירוע, הוקדש לסיפורים שמאחורי האיש והמותג שהטריף את ה-NBA והעולם כולו.

הערב כלל לא רק הרצאה מרתקת אלא גם טעימות מודרכות של ביטויי הליבה של טקילה סינקורו. המותג נולד מתוך תשוקה משותפת של ג'ורדן וארבעה מחבריו, בעלים של קבוצות NBA יריבות, שהחליטו להניח את התחרותיות בצד לאחר ארוחת ערב משותפת וליצור טקילה שתשנה את חוקי המשחק. ג'ורדן עצמו היה מעורב לעומק בכל פרט, החל מאיזון הטעמים של הנוזל ועד לעיצוב הבקבוק האייקוני בעל חמש הדפנות, המסמל את חמשת המייסדים.

עליזה דיינים אלטרס, סמנכ״לית השיווק של גלובל ווין אנד ספיריט ואסתי פורטנוי (גבריאל סימן טוב - גלובל ווין אנד ספיריט)

בזמן ההרצאה שלה, פורטנוי דיברה על ההיכרות עם מייקל, תחילת הקשר העסקי ביניהם, החזרה שלו לבמה המרכזית בערוץ NBC, ועל העבודה של מותגיו של ג׳ורדן, ביניהם בין היתר הטקילה, נעלי ״אייר ג׳ורדן״, ועוד: ״לא הייתי מעריצה של כדורסל, התחלתי ללמוד שיווק ספורט והכרתי את בעלי, שהקים ארגון ללא רווח שעזר לאמן ילדים עם מוגבלויות, ודרך ההתנדבות של מייקל כך הכרנו, לקח לו שישה חודשים לשכנע אותי לעבוד אצלו, ולבסוף אני חושבת שעשיתי המצווה עם הארגון, היא שהובילה אותי להחלטת הקריירה הזו ששינתה את חיי.

“חשוב לנו לשמור את המותג של מייקל ג׳ורדן בחיים גם אחרי שסיים את הקריירה שלו בתור שחקן, זו אחת מהסיבות שעשינו את הסדרה ‘הריקוד האחרון’, כי דיברנו עם צעירים שסיפרו לנו שהם מכירים את מייקל רק כציור על הלוגו של הנעל שלהם או מקטעי וידאו קצרים שלו משחק, אז הרגשנו שלספר את הסיפור שלו בסדרה, תעזור לו להתחבר לדור הצעיר יותר. עבדתי איתו על הרבה מותגים כמו הטקילה הזו, הסדרה, הנעליים, גייטורייד ועוד, אבל הנעליים לדעתי זה סיפור ההצלחה הכי גדול שלנו, אפילו ללכת פה בישראל ולראות את הנעל שלו בכל פינה מראה על ההצלחה. כל פעם שהוא מתאמן באולם, כל מי שרואה אותו מתחיל לעלות חשדות שלו חוזר לשחק, אבל למרות שקשה לי לראות את זה קורה, הוא תמיד מתעניין בכדורסל ועוסק בזה. בתקופת המשחק שלו, ליגת ה-NBA שודרה ברשת NBC, וזה חזר השנה אז הם רצו להחזיר גם את מייקל בתור קטע נוסטלגי מהנה, והוא עשה את זה הרבה בגלל החשיבות שלו לערוץ, וגם הרצון שלו לדבר ולהיות חלק מהכדורסל״.

