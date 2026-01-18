הכי הרבה שערים מאז 1994: המספרים מניצחון חיפה

מכבי חיפה ניצחה הערב (ראשון) 1:4 את מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר, תוצאה שסיימה רצף ארוך של נתונים חד צדדיים במפגשים בין שתי היריבות והוסיפה פרק חדש ומשמעותי ליריבות הגדולה. זה היה הניצחון הגדול ביותר של החבורה מהכרמל על היריבה בצהוב מאז ה-0:5 בשנת 1994. כלומר, עברו 32 שנים מאז הפעם האחרונה שמכבי חיפה הבקיעה רביעייה לרשת הצהובה.

הירוקים הצליחו סוף סוף לשבור את הרצף השלילי מול הצהובים, לאחר שלא ניצחו בשמונת המשחקים האחרונים בין הקבוצות. עד הערב, הניצחון האחרון של מכבי חיפה על מכבי תל אביב נרשם ב-5.2.24 במסגרת הליגה, אז ניצחה 0:2 משערים של לורנצו שימיץ' ודין דוד. אותו משחק היה גם הפעם האחרונה שבה מכבי חיפה כבשה יותר משער אחד מול היריבה, עד לניצחון הערב בסמי עופר, ששינה את המגמה והחזיר את הירוקים למאזן חיובי במפגש היוקרתי.

העונה, המפגש בין השתיים בסיבוב הראשון הסתיים ב-1:1. אז מכבי תל אביב עלתה ליתרון בדקה ה-47 משער של איתמר נוי, אך ג'ורג'ה יובאנוביץ' השווה מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-92. בשנה האחרונה נהנתה מכבי תל אביב מעליונות ברורה במפגשים הישירים, עם שני ניצחונות חוץ 0:3 בחיפה בינואר ובמאי 2025, ניצחון 0:2 באוקטובר 2024 וניצחון נוסף 1:3 בגביע הטוטו, אך הערב הרצף הזה נקטע.

אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

מבחינת המומנטום בליגה, מכבי תל אביב שוב לא הצליחה לחבר יותר משלושה ניצחונות ליגה רצופים העונה, בעוד מכבי חיפה הגיעה למשחק עם רצף של 270 דקות ללא ספיגה. השער שספגה בדקה ה-52 עצר את הרצף, שעמד בסופו של דבר על 322 דקות עם שער נקי בליגה, אך הפעם הדבר לא מנע ממנה לצאת עם שלוש הנקודות.

לצד זאת, הנתונים ההגנתיים של מכבי חיפה ממשיכים לבלוט גם לאחר המשחק. הירוקים טרם ספגו העונה שער בחצי השעה הראשונה של משחק, כאשר השער המוקדם ביותר שספגו היה בדקה ה-31 מול מ.ס אשדוד. בסך הכל ספגה הקבוצה שלושה שערים בלבד במחצית הראשונה לאורך העונה, הנתון הנמוך ביותר בליגה, יציבות שהמשיכה לבוא לידי ביטוי גם במשחק הגדול, והפעם עם סוף מתוק במיוחד.