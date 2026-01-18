יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:28
מכבי אשדוד גברה 1:3 על מכבי חדרה בקרב הצמרת

המחזור ה-13 בליגת אתנה בכדורעף נשים הפגיש בין שתי קבוצות הצמרת, כשהאלופה יצאה עם ידה על העליונה. גם הפועל כפר סבא ומכבי רחובות השיגו ניצחון

שחקניות מכבי חדרה בכדורעף (באדיבות המועדון)
המחזור ה-13 בליגת אתנה בכדורעף לנשים הציג היום (ראשון) את מפגש הפסגה בין מכבי חדרה למכבי אשדוד, שהסתיים בניצחון חוץ 1:3 לאלופה מאשדוד, שמבססת את מקומה בראש הטבלה. במקביל, הפועל כפר סבא המשיכה במסע שלה עם ניצחון על רמת אביב ונצמדה לצמרת, ומכבי רחובות שמרה על מקומה בחלק העליון של הטבלה עם ניצחון על בנות נצרת.

ההפתעה הגדולה של המחזור הגיעה מקריית אתא, שניצחה (בפעם השנייה בלבד העונה) את עיילבון, בעוד מ.כ מכבי רעננה המשיכה לטפס במעלה הטבלה עם ניצחון על מכבי תל אביב.

מכבי חדרה – מכבי אשדוד 3:1 (25:22, 25:14, 26:28, 25:14)

משחק הצמרת של ליגת אתנה בכדורעף לנשים הבטיח וגם קיים. לעיני מאות צופים בהיכל האנרבוקס בחדרה, המשחק נפתח בצורה צמודה, כאשר ידה של אשדוד הייתה על העליונה במערכה הראשונה. המערכה השנייה נטתה באופן מובהק לטובת האורחות, שסיימו אותה בניצחון קל. המערכה השלישית הייתה מתוחה לכל אורכה, ובסיומה חדרה הצליחה לצמצם ל-2:1 במערכות. אלא שבמערכה הרביעית אשדוד חזרה לשלוט וניצחה אותה בדרך לניצחון במשחק כולו.
הצטיינו באשדוד: פרוצקיך עם 18 נקודות ודה סילבה עם 15 נקודות (5 חסימות).
הצטיינו בחדרה: קוהבר עם 21 נקודות ואיבגי עם 13 נקודות.

מאמן אשדוד, ליאור לוק, אמר בסיום: "אני שמח מאוד מאיך שהקבוצה שיחקה היום. עמדנו במטרות שלנו – המקצועיות והטכניות. חדרה היא קבוצה חזקה והיא עוד תהווה יריב ראוי בהמשך הליגה. זה ניצחון חשוב שמקבע את המעמד שלנו בראש הטבלה. אני מרוצה מאוד מהאנרגיה הקבוצתית, מהעבודה של השחקניות ומהתמיכה ההדדית. יש לנו עוד מקום להשתפר ואנחנו עם הראש בשיפור הקבוצה".

מ.כ מכבי רעננה – מכבי YULLIA תל אביב 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)

ניצחון לרעננה במשחק שהיה יחסית שוויוני לאורך שלוש המערכות. רעננה ממשיכה להתקדם לחלק העליון של הטבלה ונמצאת במקום השישי עם ניצחון חמישי העונה. מכבי תל אביב, מנגד, במקום התשיעי עם שלושה ניצחונות.
הצטיינו ברעננה: דייב עם 14 נקודות וגבודיבסקי עם 9 נקודות.
הצטיינו במכבי תל אביב: שיינין ומקאלן עם 11 נקודות כל אחת.

מכבי SVA רחובות – מכבי בנות נצרת 0:3 (8:25, 21:25, 16:25)

ניצחון קל לרחובות, שמבססת את מקומה בצמרת. המערכה הראשונה הוכרעה בקלות לטובת הקבוצה המקומית, השנייה הייתה שוויונית יותר, אך גם אותה, כמו את המערכה השלישית, ניצחה הקבוצה מהשפלה.
הצטיינו במכבי רחובות: פרננדס עם 16 נקודות וסיריך עם 10 נקודות.
הצטיינו בבנות נצרת: וארגס עם 12 נקודות ואישיקאווה עם 8 נקודות.

מאמן רחובות, ישראל אשר, אמר: "למרות שבוע עם קצת פציעות וקצת שפעת, הקבוצה שיחקה טוב והביאה את היתרונות למגרש. זו הייתה הזדמנות טובה לשתף את כל הסגל, וכל הבנות תרמו לניצחון חלק. אני שמח שנסטיה קיבלה את הצ'אנס לפתוח בשישייה והציגה יכולת טובה מאוד. כעת אנחנו מתכוננים למשחק הבא".

הפועל עירוני קריית אתא – מ.ס עיילבון 0:3 (22:25, 21:25, 15:25)

הפתעה גדולה בקריית אתא, כאשר המדורגת האחרונה השיגה את ניצחונה השני בלבד העונה על המדורגת חמישית ערב המחזור, מ.ס עיילבון. בקריית אתא הצטיינו קויפמן עם 21 נקודות (4 חסימות) ודרומובה עם 19 נקודות.
בעיילבון הצטיינה דה סילבה עם 24 נקודות.

הפועל כפר סבא – מ.ס רמת אביב 0:3 (20:25, 21:25, 12:25)

לאחר שתי מערכות יחסית צמודות, כפר סבא ברחה במערכה השלישית בדרך לניצחון ונצמדה לפסגת הליגה. רמת אביב נותרה במקום הלפני אחרון עם שני ניצחונות העונה.
הצטיינו בכפר סבא: פטרונוביץ' עם 12 נקודות ודבש עם 11 נקודות.
הצטיינו ברמת אביב: דל ריו עם 10 נקודות ולוטן עם 9 נקודות.

